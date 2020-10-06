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Армянская община Абхазии создала оргкомитет по координации действий, направленных на оказание помощи населению Арцаха (Нагорного Карабаха). Об этом сообщается на странице Армянской общины в соцсети Фейсбук. О начале гуманитарной акции заявил Герой Абхазии, председатель Армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян.

«Армяне Абхазии не могли остаться безучастными к событиям, которые происходят в Арцахе», – заявил председатель Армянской общины Сухумского района Карен Папазян на встрече с жителями села Нижняя Яштхуа Сухумского района.

«Мы пытаемся оказать помощь Арцаху в этой сложной ситуации», – сказал член совета Армянской общины Абхазии Сурен Керселян. Он сообщил, что инициатива сбора средств принадлежит гражданам, которые обратились к руководству общины. В связи с этим было принято решение о создании оргкомитета по координации действий.

Встречи актива армянских общин проходят и в других районах Абхазии. Люди выражают обеспокоенность эскалацией конфликта и готовность оказать поддержку Арцаху.

Номер: 96Выпуск: 3974Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс