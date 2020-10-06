ХОРОШИЕ НОВОСТИ ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ

Министерство финансов РФ заложило в проекте федерального бюджета на предстоящую трехлетку около 1,2 млрд руб. дополнительных ежегодных трансфертов в адрес Абхазии и Южной Осетии. Деньги предполагается направить на повышение зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих в республиках. Это следует из проекта закона о бюджете и пояснений к нему. Об этом сообщает агентство РБК.

По итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака от 8 сентября, Минфину и Минэкономразвития было поручено «обеспечить выделение бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Республики Абхазия и Республики Южная Осетия и государственных гражданских служащих Республики Южная Осетия».

В проекте бюджета предлагается зарезервировать на эти цели до 1,25 млрд руб. в 2021 году и по 1,17 млрд руб. в 2022–2023 годах (всего около 3,6 млрд руб.) до принятия Правительством России соответствующих решений.

Номер: 96Выпуск: 3974Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс