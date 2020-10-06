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06.10.2020
Номер: 96
Выпуск: 3974
Рубрика: политика
Автор: Управление пресс-службы и информации
РАЗГОВОР НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ
Премьер-министр РА Александр Анкваб встретился с руководством Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, руководителями районных Ассоциаций инвалидов войны, ветеранами войны.
На встрече речь шла о принципах работы Фонда, деятельности ассоциаций в районах, их взаимодействии с Фондом инвалидов.
Участники встречи обсудили проблемы обеспечения инвалидов войны медикаментами, оказания льготных услуг в сфере здравоохранения, а также другие актуальные темы, касающиеся социальных обязательств государства перед инвалидами войны.
Ассоциациям инвалидов в районах будут переданы материалы проверок финансово-хозяйственной деятельности как Фонда, так и ассоциаций, после чего состоится очередная встреча с Премьер-министром страны.
Номер: 96
Выпуск: 3974
Рубрика: политика
Автор: Управление пресс-службы и информации