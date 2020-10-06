РАЗГОВОР НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

Премьер-министр РА Александр Анкваб встретился с руководством Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, руководителями районных Ассоциаций инвалидов войны, ветеранами войны.

На встрече речь шла о принципах работы Фонда, деятельности ассоциаций в районах, их взаимодействии с Фондом инвалидов.

Участники встречи обсудили проблемы обеспечения инвалидов войны медикаментами, оказания льготных услуг в сфере здравоохранения, а также другие актуальные темы, касающиеся социальных обязательств государства перед инвалидами войны.

Ассоциациям инвалидов в районах будут переданы материалы проверок финансово-хозяйственной деятельности как Фонда, так и ассоциаций, после чего состоится очередная встреча с Премьер-министром страны.

Номер: 96Выпуск: 3974Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации