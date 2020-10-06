ВИЗИТ В СИРИЮ

Официальная делегация Республики Абхазия, возглавляемая руководителем Администрации Президента РА Алхасом Квициниа, встретилась с Президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом.

Делегация Абхазии прибыла в Дамаск для участия в церемонии открытия Посольства Республики Абхазия в Сирии 6 октября.

Алхас Квициниа передал приветствие Башару Асаду от Президента РА Аслана Бжания и пожелание народу Сирии мира и благополучия.

Глава Сирийской Арабской Республики выразил желание лично познакомиться со своим абхазским коллегой и обсудить вопросы сотрудничества между двумя странами.

Алхас Квициниа отметил, что народ Абхазии выражает поддержку народу Сирии в его стремлении защитить страну от международного терроризма, сохранить ее суверенитет и территориальную целостность.

Состоялась встреча абхазской делегации с Премьер-министром САР Хусеином Арнус и министром иностранных дел Валидом Муалем.

Номер: 96Выпуск: 3974Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс