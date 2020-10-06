ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил учителей с профессиональным праздником:

«Уважаемые учителя!

Поздравляю вас с профессиональным праздником. Слово учитель для нас имеет особое значение. Смысл этого слова гораздо шире, чем обозначение профессии. После родителей именно учителя являются главными людьми, которые ведут по жизни, дают знания детям в течение 11 лет. Они воспитывают будущих врачей, инженеров, политиков, которые возглавят государство.

От имени всего народа Абхазии хочу поблагодарить вас за воспитание молодого поколения. Считаю большим героизмом то, что вы в тяжелое послевоенное время не упали духом, вернулись к своей профессии и сохранили наши школы. Никто не вправе забывать об этом!

В этом году вы отмечаете свой профессиональный праздник в непростое время. Пандемия, охватившая весь мир, не могла обойти стороной и наши школы. Все видят, с каким усердием вы работаете, с каким вниманием относитесь к нашим детям.

В это сложное время я прошу вас, берегите и себя. Руководство страны сделает все возможное, чтобы поддержать систему образования. Дорогие учителя, желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе, и благополучия вашим семьям!»

Номер: 96Выпуск: 3974Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс