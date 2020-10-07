ХОРОШЕЕ НАЧАЛО ПУТИ

В рамках поддержки талантливой молодёжи на набережной Диоскуров, на площадке летнего кинотеатра, прошла встреча молодых поэтов.

В легкой и непринуждённой атмосфере молодые поэты поочерёдно читали свои стихи, а барды исполняли авторские песни на гитаре. Вечер открыла Николь Гусейнова, которая исполнила музыку собственного сочинения.

Стихи читали молодые поэты: Щазина Бганба, Ахра Харчилава , Щаризан Шакая, Хаджарат Джикирба, Сандро Делба, Айнар Читанава, Иланда Джикирба, Енрик Буава. Приятным сюрпризом для всех оказалось незапланированное выступление одного из гостей, 80-летнего ветерана грузино-абхазской войны Руслана Цухникаса, прочитавшего стихи, написанные во время военных действий.

В углу площадки была установлена фотозона, где участники оставили свои любимые цитаты. А в завершение вечера молодых поэтов ждал небольшой фуршет и музыкальное сопровождение от диджея. В дальнейшем планируется проведение подобных мероприятий по разным направлениям.

Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухума

Номер: 97Выпуск: 3975Рубрика: обществоАвтор: Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухума