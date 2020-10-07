РУКОВОДСТВО ТПП АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ В СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Делегация Республики Абхазия, возглавляемая руководителем Администрации Президента Алхасом Квициния находится с официальным визитом в Сирийской Арабской Республике.

В составе правительственной делегации – заместитель руководителя Администрации Зураб Каджая, министр иностранных дел Даур Кове, депутат Народного Собрания – Парламента Абхазии Омар Джинджолия, статс-секретарь замминистра обороны Нодар Пилия, президент и вице-президент Торгово-промышленной палаты Тамила Мирцхулава и Астамур Гагулия, председатель совета КБ «Амра-Банк» Михаил Чалмаз.

Визит приурочен к торжественному открытию Посольства Республики Абхазия в Дамаске.

В рамках программы пребывания в Сирии состоялась официальная встреча Тамилы Мирцхулава и Астамура Гагулия с вице-президентом Промышленной палаты Дамаска Луаи Нехлави.

Затем президент и вице-президент ТПП РА посетили Дамасский единый ремесленный комплекс, в котором находится помещение, выделенное Торгово-промышленной палате Абхазии под Торговый дом Абхазии.

Тамилу Мирцхулава и Астамура Гагулия встретили: председатель Генерального Союза ремесленников Сирии г-н Нажи Аль Хадуа, председатель «Федерации ассоциаций ремесленников Дамаска» г-н Исам Альзейбак, а также члены правления Дамасского единого ремесленного комплекса и ремесленники Сирии.

Гостям из Абхазии был организован торжественный прием с участием певцов и музыкантов, центрального телевидения и других СМИ.

В рамках достигнутых договоренностей руководству Торгово-промышленной палаты Абхазии вручили официальный документ на право пользования помещением Торгового дома РА.

Во время встреч с сирийскими коллегами обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества на долгосрочной основе, развитие экспортно-импортных операций в целях увеличения товарооборота между Абхазией и САР.

Председатель «Федерации ассоциаций ремесленников Дамаска» г-н Исам Альзейбак от имени предпринимателей Сирии обратился с просьбой к Тамиле Мирцхулава посодействовать в открытии сирийского Торгового дома в Абхазии и организации ярмарки продукции сирийских экспортеров в 2021 году.

В свою очередь президент ТПП Абхазии выразила готовность оказывать максимальную поддержку предпринимательскому сообществу САР для расширения сотрудничества с абхазскими предпринимателями.

На встречах обсуждался вопрос возможных поставок абхазской продукции в Сирию и сирийской продукции в Абхазию.

Во время встреч с сирийскими коллегами, которые проходили в тёплой и дружественной обстановке, руководство ТПП Абхазии сопровождал представитель палаты в Сирии г-н Низар Альджаббан.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 97Выпуск: 3975Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА