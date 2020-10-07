ПОЛИЦИЯ ДУБАЯ. ПРЕЙСКУРАНТ КОММЕРЧЕСКИХ УСЛУГ?

А как у них?

Полицейских в Дубае почти не видно. На улицах встречаешься с ними в основном в тех случаях, когда у тебя возникает такая потребность. Звонишь по телефону, и они тотчас прикатывают. Как правило, вдвоем. На перекрестках полицейские дежурят лишь при больших авариях или визитах важных персон. Пешком ходят редко, ездят на «мерседесах», БМВ и первоклассных мотоциклах. Выглядят респектабельно в элегантной форме песочного цвета и красных кожаных ботинках. На дорогах к их услугам радары, в толпе – осведомители.

С незаметной, закулисной работой стражей порядка в Дубае мне приходилось сталкиваться лишь дважды. В первый раз, когда, отъезжая от своего дома, поцарапал машину соседки. Было раннее утро. Во дворе ни души. Только возле маленького магазинчика напротив стоял эмиратец в белом долгополом одеянии – дишдаше – с пакетом свежих лепешек. Осмотрев места соприкосновения автомобилей и обнаружив, что ничего драматичного не случилось, я уехал. По возвращении в корпункт обратил внимание на мигание красного глазка автоответчика. Включил запись: полиция приглашает заехать в участок в связи с повреждением «фольксвагена» сегодня утром. Если не заеду до часа дня, дело будет передано в суд.

В участке меня ознакомили с донесением осведомителя, который при мне по мобильнику еще раз подтвердил участковому, где он стоял, что видел, как оповестил соседку, и я угадал по рассказу утреннего мужчину с лепешками. Кстати, замечу, что соседка, гражданка одной из ближневосточных стран, вскоре тоже появилась в участке и стала вымогать деньги. Несмотря на то, что обе машины были застрахованы, а повреждение даже не заслуживало разговора.

Упоминаю об этом только потому, что эпизод завершился неожиданно: участковый, суданец по национальности, после часа препирательств с напористой дамой отдал ей требуемые 60 долларов, чтобы закрыть дело. Когда она ушла, мне осталось рассчитаться с полицейским за его щедрость и философский стоицизм: осуждение вымогательства при непротивлении ему, а также за симпатию к виновнику происшествия, то есть ко мне.

В другой раз по журналистским делам я несколько раз приезжал в отдел аморальных правонарушений Главного полицейского управления и познакомился с его начальником, чтобы получать от него информацию из первых рук. При очередном посещении, войдя в открытую дверь кабинета, я застал его говорящим по телефону по-русски, явно с девицей. По окончании разговора на мой вопрос, что это за русская подружка любезничает с ним по утрам, капитан ответил коротко, тоже по-русски: «Стукачка».

Осведомителей-стукачей дубайская полиция имеет в каждой колонии иностранцев. Работают они, конечно, не бескорыстно. Такая практика, возможно, предосудительна, но позволяет полиции следить за порядком, не раздувая собственного штата и экономя на ежемесячном жаловании, мундирах и пенсиях. «Стукачам», конечно, приходится платить за продаваемую ими информацию и совесть, но, видимо, оплачивать конкретные «услуги» дешевле, чем содержать и обучать для тех же целей большой полицейский корпус. В полиции Дубая, где население превышает 800 тысяч человек, а в тюрьмах содержатся почти 6000 заключенных, полицейские мундиры носят всего 11 тысяч мужчин и женщин. Печать признает, что федеральное правительство выделяет миллионы дирхамов на оплату работы осведомителей в многоязыкой среде иностранных трудовых масс, значительно превышающих числом количество коренных эмиратцев.

Дубайская полиция, как я убедился, и сама умеет зарабатывать деньги. В целом она заслуживает того, чтобы быть отмеченной не только за вежливость и уважительное отношение к населению, но еще и за коммерческую изобретательность. Так, полиция перепоручила частным компаниям подготовку претендентов на водительские права, оставив себе главное – прием экзаменов, которые приносят служителям дорожного порядка хорошие доходы. Приватизировано и обслуживание, снабжение и продовольственное обеспечение ряда полицейских участков, имеющих места предварительного заключения. Это позволило сократить расходы на их содержание в несколько раз.

Около сотни радарных установок совмещены с фотографирующими видеокамерами и подключены к штрафной системе. Уже через 0,8 секунды после фиксации нарушения камера фотографирует номерной знак автомобиля, превысившего предельную скорость или пересекшего линию остановки у светофора. Через секунду делается второй снимок на случай, если в последний момент нарушение было прекращено. Первое наказание – штраф от 50 до 150 долларов. При втором и последующих нарушениях к штрафу добавляется конфискация автомобиля сроком до двух месяцев.

Перед дорожной полицией все равны, поскольку техника беспристрастна и лишена корысти. Штрафами облагаются все нарушители от таксиста до министра. Например, генеральному прокурору Дубая Ибрагиму Бумахле, который во второй половине прошлого года 24 раза нарушил дорожные правила, при ежегодной перерегистрации «мерседеса» пришлось выделить на штрафы из семейного бюджета почти полторы тысячи долларов. Начальник дубайской полиции генерал Дахи Хальфан за тот же период выплатил более 200 долларов штрафа.

Дело не в особой добросовестности дубайских полицейских. Просто компьютеры, анализирующие нарушения, начисто лишены чинопочитания.

В минувшем мае исполнился год с тех пор, как номерные знаки стали продаваться на аукционах. Состоялось уже 13 распродаж. Автовладельцы, пожелавшие украсить свои «мерседесы» и «лексусы» набором особо чтимых ими чисел, выложили за это удовольствие несколько миллионов долларов.

Номерной знак в Эмиратах позволяется приобретать в вечное пользование. Его можно сохранять при обновлении своего автомобильного парка, передавать по наследству детям и даже дарить друзьям и подругам.

В.ЛЕБЕДЕВ

Номер: 97Выпуск: 3975Рубрика: обществоАвтор: В.ЛЕБЕДЕВ