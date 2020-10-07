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Здоровье

Дорогие читатели, хочу познакомить вас с новой для нашей газеты рубрикой, которая называется «Азбука ЗОЖа». Здоровый образ жизни сейчас стал особенно популярным, но необходимым он был всегда. На наших страницах мы будем делиться простыми советами, которые помогут вам продлить молодость, избавить от усталости.

Сегодня мы поговорим о сахаре и сахаросодержащих продуктах. Начнем с того, что такое сахар.

Сахар является неотъемлемым компонентом состава продуктов повседневного рациона. Многие люди даже не задумываются, сколько сладкого потребляют в сутки. В последние годы популярность правильного питания все чаще заставляет сторонников здорового образа жизни задаться вопросом, какова калорийность сахара?

Вокруг этого продукта очень много споров, ученые так и не пришли к единому мнению о пользе или вреде данного продукта. У сахара есть как сторонники, так и противники. Положительные свойства сахара:

1. Сахар служит важнейшим источником энергии для мозга и тела. Это органическое соединение, быстрый углевод. Попадая в организм, продукт распадается на глюкозу и фруктозу, которые питают клетки нашего мозга. От количества сахара непосредственно зависит запас энергии, необходимой для полноценной жизнедеятельности человека.

2. Напрямую от моносахаридов зависит содержание в нашем организме инсулина, незаменимого для обменных процессов поджелудочной железы, серотонина – создающего настроение. Его количество регулируется потреблением сладкого вещества.

3. Сахар необходим детям и подросткам в период активного развития. У младенцев он обеспечивает полноценный рост клеток и мышц, у школьников – развитие памяти и мышления. Сладкий углевод попадает в организм не только в виде добавки к чаю или выпечке. Вещество содержится во фруктах, овощах, крупах и напитках.

Несмотря на то что для здоровой работы внутренних органов сахар необходим как взрослым, так и детям, его чрезмерное употребление может быть опасно. Мужчинам и женщинам старше 40 лет следует ограничивать количество сладкого. Кроме того, есть множество ограничений для людей с хроническими заболеваниями.

Вот несколько аргументов против употребления сахара.

1. Употребляя сахар в большом количестве и мало двигаясь, вы столкнетесь с появлением лишних сантиметров на талии.

2. Сахар и сахаросодержащие продукты способствуют вымыванию кальция, поэтому могут страдать зубы и кости.

3. Черезмерное употребление сахара ведет к психологической зависимости, от которой сложно избавиться.

И напоследок я решила взять несколько продуктов, которые часто оказываются в нашей продуктовой корзине. Оказывается, в газированном напитке Pepsi в одном литре содержится 20 чайных ложек сахара, в шоколадном батончике «Сникерс» – восемь чайных ложек, в плитке молочного шоколада – десять чайных ложек, в плитке горького шоколада – пять чайных ложек, в мороженом – четыре чайные ложки, в сдобной булке – три чайные ложки.

Так, незаметно мы можем перебрать суточную норму сахара, а норма у каждого своя.

Если вы спортсмен, или просто активный человек и много двигаетесь в течение дня, стакан газировки и шоколадный батончик не скажутся отрицательно на вашей фигуре, а если у вас сидячая работа и в списке ваших повседневных рутин нет места спорту, а перекусить каким-нибудь сладким продуктом вы любите, вы можете набрать лишние килограммы.

Конечно, каждый сам решает, оставлять сахар в своем рационе или исключить, решение остается за вами. Не существует единого правила, но мы должны помнить, что даже самый полезный продукт, если потреблять его в избытке, может привести к нежелательным последствиям.

Милана ЖИБА

Номер: 97Выпуск: 3975Рубрика: обществоАвтор: Милана ЖИБА