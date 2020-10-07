ЕСЛИ МНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Есть проблема

В современном обществе существует сильная зависимость не только от интернета, но и от телевидения. Из открытых источников узнаем, что по оценкам специалистов, люди в разных странах около 40-50 процентов свободного времени проводят перед телевизором. Например, в Европе и Австралии на просмотр телепередач тратится в день около 3,5-4 часов, а в Соединенных Штатах Америки около пяти часов. Так вредно ли это для здоровья – слишком много смотреть телевизор?

Прежде всего, вызывает беспокойство содержание большинства телепрограмм, ставящих порой во главу угла разврат и насилие. Родителям важно ограждать детей и подростков от их негативного влияния. А для этого необходимо искать и отбирать познавательные документальные фильмы, образовательные и информационные программы, ограничить времяпрепровождения и свое и детей перед телевизором. Однако многие мамы сами увлечены просмотром любимых телесериалов и не задумываются о том, к каким непредсказуемым последствиям это может привести.

Видеоряд на телеэкране быстро меняется с одной картинки на другую, и это, по мнению специалистов, приводит к тому, что люди теряют способность долго концентрировать свое внимание на чем-либо. Некоторые специалисты предполагают, что существует взаимосвязь между диабетом второго типа, сердечными приступами и продолжительностью просмотра телепрограмм (журнал Американской медицинской ассоциации, июнь 2001 г.). Причиной служит и долгое сидение у телевизора, и вредная обильная пища, потребляемая в этот момент.

Кроме того, зачастую родители, увлеченные любимыми телепрограммами и фильмами, меньше уделяют времени своим детям, теряя крепкие доверительные отношения, живое общение с ними.

Конечно, не стоит полностью отказываться от современных технологий, но использовать их следует с пользой для себя, а не во вред.

Подготовила Елена ТЕРЕНИНА

Номер: 97Выпуск: 3975Рубрика: обществоАвтор: Подготовила Елена ТЕРЕНИНА