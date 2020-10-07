ПИСАНАЯ КРАСОТА: ДЕКОРАТИВНАЯ И ТОЧЕЧНАЯ РОСПИСЬ ОТ ЕЛЕНЫ АСТАПЕНКО

Сделано в Абхазии

Елена Астапенко – биолог-химик по образованию, но ровно год назад решила стать мастером декоративной и точечной росписи по керамике, стеклу, дереву, ткани, коже. Организовав небольшую мастерскую в посёлке Агудзере, Елена начала осваивать азы декоративно-прикладного искусства, а вскоре даже и продавать свои работы. Сегодня любимое дело приносит не только радость, но и финансовый доход. Работы мастерицы завораживают яркими красками и изумительными цветовыми сочетаниями. Её излюбленные сюжеты – замысловатые переплетения узоров и этнические орнаменты.

Справка: Елена Астапенко закончила биолого-географический факультет Абхазского государственного университета, два года работала учителем биологии в Гулрыпшской средней школе. Родом из Донецкой области, с младенческих лет проживает в поселке Агудзере Гулрыпшского района Абхазии.

– Елена, раньше вы занимались творчеством? Откуда такая любовь к декоративно-прикладному искусству?

– На творчество меня вдохновил Арт-маркет, который я посетила четыре года назад, тогда он проходил в здании Госрепатриации.

Мне всегда нравились вещи ручной работы. Начинала я с росписи ткани, хотя в детстве и в юности никогда не занималась рисованием. А на роспись стекла, керамики меня вдохновили потрясающие татарские узоры, которые я увидела, когда посещала Казань. Я купила себе пару сувенирных тарелок с узорами татарских мастеров и поняла, что я очень хочу делать такое сама. И начала обучаться этому. Вскоре это превратилось в любимое дело.

– Вы достигли мастерства в точечной росписи – узоры просто завораживают! Впечатляет, конечно, и этно-линейка «Мир Апсны» с сюжетами национального быта, абхазского костюма, этнического узора. Как родилась идея?

– Все образы в этой линейке собирательные. У нас в Абхазии много фресок и мозаичных панно (хоть и пострадавших от времени) с сюжетами абхазского быта. Так как я очень интересуюсь узорами, то почти на каждом изделии рисую ковер с рисунком. Я не претендую на абсолютную достоверность абхазского узора, но мне кажется, что выглядит похоже.

– Как появились сюжеты и герои этно-линейки, такие, как «Лавашник», «Шашлычник», «Абхазское застолье» и другие?

– «Лавашник», «Шашлычник» – это все то, что вы можете увидеть в обычной жизни. Далеко за идеями ходить не надо. Мои работы отражают местный колорит.

– Елена, если говорить о сувенирном бизнесе Абхазии, то большая часть этой продукции, которая реализуется в туристический сезон (сувениры тесно связаны с туризмом), к сожалению, завозится извне. У нас же есть мастера, которые сами могли бы создавать сувенирную продукцию, используя интересные абхазские сюжеты. Ваше видение перспектив развития сувенирного бизнеса в Абхазии?

– Если говорить о моих изделиях, то я не особо считаю их нишевыми, как туристический сувенир, если рассматривать Абхазию. Как ни странно, более 80% моих покупателей абхазской тематики – это именно местные жители. Видимо, им оказалась очень близка эта тематика в моем исполнении. По моему опыту, турист, приезжающий в Абхазию, в основном нацелен на покупку дешевых, копеечных сувениров широкого потребления. Хотя бывают и исключения. Возможно, проблема тут еще в том, что рынки завалены дешевыми сувенирами, а ручные работы продавцы в основном не берут на продажу, так как они на порядок дороже в закупке. Мне кажется, это направление нужно развивать больше через интернет, создавая площадки с изделиями абхазских мастеров.

– С какими проблемами сталкиваются мастера сувенирной продукции?

– Лично я сталкиваюсь с проблемой закупки расходников, так как в основном материалы, которые я использую в своем творчестве, у нас тут не продаются. Есть также проблема доставки и отправки заказов по почте, у нас она не работает, поэтому это представляет проблему при пересылке заказов в Россию и другие страны. Реализовывать продукцию тоже не всегда легко, так как в Абхазии фактически нет площадок, куда мастер может принести свое изделие на продажу. Очень помогает проведение ярмарок. Это очень хорошая идея для продвижения изделий абхазских мастеров.

– Какие ваши работы пользуются наибольшим спросом?

– Людям нравятся тарелочки, часы, магниты на холодильник, настенные часы абхазской тематики. Кроме этого, покупают кружки с витражной росписью. Чаще всего люди покупают что-то, что было бы не только красиво, но и применимо в быту.

– Каких сувениров не хватает в Абхазии?

– Мне нравится любая этника, если она сделана с душой и с фантазией. В Абхазии можно делать домотканые коврики с абхазской тематикой, предметы одежды в этническом стиле, но при этом выполненные в современном дизайне. Я думаю, что это все имело бы популярность. Например, красивая блузка современного пошива, с красивым старинным абхазским узором была бы по душе нашим дамам.

– Насколько мне известно, вы ещё и мастер-классы проводите по декоративной и точечной росписи. Есть желание у наших граждан обучаться этому мастерству?

– Мастер-классы пользуются популярностью, люди хотят обучаться чему-то новому, интересному, необычному. Хочу отметить, что сама роспись – дело кропотливое и требует много времени, поэтому не каждый способен высидеть три часа на мастер-классе, но мои ученики справляются.

– Со временем могли бы создать свою команду и масштабировать свой бизнес? Есть такое желание? И насколько это возможно?

– Я не особо командный игрок. Дело в том, что создавать – одно, а быть управленцем – другое. Это совершенно разные направления, и не всегда оба эти свойства уживаются в одном человеке. Мне больше нравится творить, поэтому возможность создания команды я пока не рассматриваю.

Вопросы задавала Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 97Выпуск: 3975Рубрика: экономикаАвтор: Вопросы задавала Эсма АРДЖЕНИЯ