ЖИТЬ ЧИСТЫМ И СВЕТЛЫМ

АИААИРА – 27

Помню, в один из первых послевоенных лет мы с Павлом Васильевичем Флоренским приходим к Анзору Агумаа. У него были гости, и сквозь шум голосов вдруг слышу: «После упорных боёв наши войска были вынуждены отступить от села… потери с нашей стороны…» Помню, похолодело всё внутри…Что, снова началось? Это был телевизор. Считаю удачной придумку именно абхазского ТВ: накануне Дня Победы давать хронику событий, с подлинными кадрами, тогдашними комментариями. С тех пор так и живу. Ежегодно. Иду и думаю: а сегодня наши где? Сухум освобождён? Западный и Восточный фронты уже встретились, Адзюбжа уже снова наша? Уже омыли руки в Ингуре, броник сплясал на мосту? Так и теперь, в этом несчастливом для всех году. Вдали от друзей, дорогих могил, любимого белого города, но мыслями и чувствами там, с вами… Праздник. Радость. Ликование. Но и горькие слёзы. Память о ребятах, которые всегда мысленно со мной. Они так и останутся молодыми и красивыми, не совершившими ошибок, которые сделали за эти годы многие из нас. Они ушли чистыми и светлыми. Перебирая в памяти потери, думаю о тех, с кем простились уже после войны. Такой длинный список… Те, кто ушёл недавно, тоже были ранены, как оказалось, смертельно. Войной, потерями, утратами. Светлая им память…

Во время войны, чтобы поддержать друг друга, мы назначали свидание в 6 часов вечера после войны. Завтра мы мысленно встретимся, в 6 часов вечера, на набережной, под олеандрами, будем пить кофе, смотреть на волны и ждать друзей. Молюсь, чтобы все были живы-здоровы, чтобы выстояли. В память о тех, кто не с нами, во имя щебечущих малышей (прав был Услар: абхазский – «птичий» язык), во славу нашей маленькой, но великой Абхазии. С Победой! Нашей Победой! Обнимаю всех, моих дорогих, красивых, любимых, смелых, гордых, терпеливых. С праздником Аиааира!

Татьяна ШУТОВА, кавалер ордена Леона, журналистка, автор книги «В шесть часов вечера у Акопа»

Город Москва,

29 сентября 2020 г.

Номер: 97Выпуск: 3975Рубрика: обществоАвтор: Татьяна ШУТОВА, кавалер ордена Леона, журналистка, автор книги «В шесть часов вечера у Акопа»