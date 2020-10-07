Закон Республики Абхазия

О внесении изменения в Закон РА «О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 5 января 1995 года, № 199-с «О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 1995, № 3, ст. 127; 1995, № 5, ст. 61; 1996, № 6, ст. 87; 1996, № 6, ст. 99; 1999, № 10, ст. 63; газета «Республика Абхазия», № 111 (1470), 28-30 сентября 2002 г.; Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2005, № 24, ст. 23; 2006, № 27, ст. 27; 2006, № 30, ст. 51; 2007, № 30, ст. 99; 2012, № 42, ст. 125; 2012, № 42, ст. 126; 2012, № 43, ст. 88; 2014, № 46, ст. 115; 2016, № 55 ст. 101, ст.102, ст. 233; газета «Республика Абхазия», № 79 (3680), 31 июля – 1 августа 2018 года; № 21 (3761), 5-6 марта 2019 года) изменение, изложив статью 4 в следующей редакции:

«Статья 4. Праздничными рабочими днями на территории Республики Абхазия являются:

27 февраля – День работника средств массовой информации Республики Абхазия;

14 апреля – День работника налоговых органов Республики Абхазия;

18 марта – День образования профсоюзов в Абхазии;

23 июля – День Флага Республики Абхазия;

15 августа – День добровольца;

11 октября – День Вооруженных Сил Республики Абхазия;

30 октября – День науки Республики Абхазия;

4 марта – День установления Советской власти.».

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 24 сентября 2020 года

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 1 октября 2020 года, № 5026-с-VI

Номер: 97Выпуск: 3975Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия