В ДАМАСКЕ ОТКРЫЛОСЬ ПОСОЛЬСТВО РА

В Дамаске в торжественной обстановке открылось Посольство Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике. На церемонии открытия дипломатического представительства Абхазии в САР присутствовали члены абхазской делегации, прибывшие в сирийскую столицу 4 октября.

Сирия признала независимость и государственный суверенитет РА 29 мая 2018 года.

4 сентября 2018 г. президенты Абхазии и Сирии подписали межгосударственный договор о дружбе и сотрудничестве.

Номер: 97Выпуск: 3975Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс