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07.10.2020
Номер: 97
Выпуск: 3975
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
В ДАМАСКЕ ОТКРЫЛОСЬ ПОСОЛЬСТВО РА
В Дамаске в торжественной обстановке открылось Посольство Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике. На церемонии открытия дипломатического представительства Абхазии в САР присутствовали члены абхазской делегации, прибывшие в сирийскую столицу 4 октября.
Сирия признала независимость и государственный суверенитет РА 29 мая 2018 года.
4 сентября 2018 г. президенты Абхазии и Сирии подписали межгосударственный договор о дружбе и сотрудничестве.
Номер: 97
Выпуск: 3975
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс