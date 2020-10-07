О СИРИЙСКО-АБХАЗСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

6 октября в Дамаске состоялось торжественное открытие Посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике. На церемонии открытия присутствовали заместитель председателя Совета министров, министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом САР Валид аль-Муаллем, замминистра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Айман Сусан, аккредитованные в Сирии послы Российской Федерации, Венесуэлы и Кубы.

Как сообщается на сайте МИД РА, открывая мероприятие, Посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба отметил богатую многолетнюю историю взаимоотношений Сирии и Абхазии: «Наша диаспора в Сирии на протяжении веков принимала участие в развитии сирийского арабского государства и в обеспечении обороны и безопасности страны. Благодаря общим усилиям мы и впредь будем поддерживать и развивать эти взаимоотношения», – подчеркнул Посол.

В своей приветственной речи руководитель Администрации Президента Республики Абхазия Алхас Квициния отметил: «29 июля 2020 года было учреждено Посольство Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике, которое стало историческим событием и важным шагом в развитии отношений между двумя государствами. Мы высоко ценим этот шаг руководства Сирийской Арабской Республики и уверены, что наши отношения будут развиваться в духе взаимного уважения и сотрудничества».

«Мы сегодня можем говорить о том, что между нашими странами официально установлены дипломатические отношения, и я уверен, что эти отношения будут развиваться не только в политической плоскости, но и во всех других направлениях», – сказал министр иностранных дел РА Даур Кове.

Министр иностранных дел САР Валид аль-Муаллем приветствовал абхазскую делегацию и поздравил с открытием Посольства Республики Абхазия в САР.

Номер: 97Выпуск: 3975Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс