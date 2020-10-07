УМЕЮЩИЙ ПРИНОСИТЬ ДОСТОИНСТВО

ДАТА

Абхазия уникальна не только природой, душевными людьми, но и богатой, разнообразной историей, большей частью трагической. Судьба нам подарила землю, один раз и навсегда. Уже потом ей давали определения – земля богов, райский уголок, неповторимый край, страна души и т.д. Но главное, всех сюда привлекало стратегическое расположение богатого участка на юго-восточном направлении. А где вы видели, чтобы райское место кто-то мог уступить и сдать без боя?

Абхазия достойно проходила трагические времена, нередко с помощью своих верных друзей и соседей.

Очередную проверку республика прошла в 80 – 90-х годах ХХ века. После развала СССР многим надо было осмыслить и принять верные решения. Райская земля Апсны осталась одна со своим настоящим и будущим, в грязном от обломков политическом море.

Псевдодемократы, ставшие у руля России, стали ее «преобразовывать» на манер новых веяний и… требований Запада и Европы.

Между тем им было не до маленькой Абхазии с ее проблемами. И они отдали республику на откуп Грузии. Та, зная воинственный характер абхазов и учитывая их поддержку со сторон сочувствующих, решила привлечь на свою сторону уже к тому времени хаотичный, продажный, бесперспективный с точки зрения внешней политики Кремль. И он дал отмашку: «Грузины, берите Абхазию. Решайте ее вопрос как знаете, но за несколько дней». Началась Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 гг.

Она закончилась нашей Победой! Изменившийся Кремль действовал практически по-старому. Придумывал всякие препоны для Абхазии, чтобы угодить Шеварднадзе и т.д. Я не раз подчеркивал, что в СССР, России всегда у Абхазии были друзья из тех политиков, которые мыслили стратегически, державно, с умением заглядывать вперед на происходящие действия и хорошо знали ход истории. Самым верным другом, безусловно, был и остается для нас простой русский народ, который искренне переживает за нашу Абхазию.

Облегчение и внимание к себе как к стране-победителю мы ощутили тогда, когда один из российских политиков принял волевое, выверенное решение – признать независимость Абхазии, сделать ее субъектом международного права. Всю историю с подготовкой к этому акту мы знаем.

Но именно Владимир Владимирович Путин, тогда в ранге премьер-министра, находясь в заграничной командировке, дал указание кремлевским работникам делать решительный политический шаг к двум бывшим автономным республикам.

Не надо лукавить – большой стране России после затянувшейся перестройки повезло, что ее руководителем стал В.Путин – решительная личность, способная отличить открытого человека от хитреца, как в жизни, так и в политике. С его приходом это государство стало организованнее, самостоятельнее и более значимо. Сегодня, даже пытаясь скрыть это, все мировые державы стали действовать с оглядкой на Россию, на Путина и его реакцию. И их очень бесит, когда они видят его внешнее спокойствие, еще более спокойную речь и не менее действенные выверенные ходы. Недоброжелатели Путина чувствуют его природный стержень, несгибаемость и, по сути, сегодня уже не знают, что с ним делать. То закидали санкциями – Россия, наоборот, окрепла своим производством. Хотели сбросить со счетов сибирскую нефть и газ, но боятся заморозить различные транспортные потоки. Ведь привыкшие к комфорту народы Европы сбросят свои правительства и, не исключено, напишут письмо Путину о помощи.

Владимир Владимирович – стратег, который знает когда, что делать, как и зачем, во имя России, ее величия и народа.

В отличие от западных европейских лидеров (такая сложилась у них традиция) они этого и не скрывают, их лидеры приходят к власти посредством денег, ради денег и благополучия страны и народа. А значит, хорошая финансовая сделка с какой-то из стран, чтобы, например, насолить России, отдельными лидерами допускается. События в Белоруссии это хорошо показывают.

Владимир Владимирович Путин во главу угла ставит любовь к своей стране, народу, умение работать на них, несмотря на сложные обстоятельства и постоянные вызовы времени.

В.Путин сумел выстроить мощное современное государство, которое имеет мощный потенциал в любой сфере и отрасли, и в политической в том числе.

Обратите внимание на те независимые страны, которые заявляют о многовекторности своей политики, экономической и иной независимости, порой предъявляют претензии России или даже диктуют свои условия. Вроде, все правильно, на первый взгляд, но когда в этих странах случается день Х, а попросту говоря, хаос и катастрофа, все предыдущие «рассуждения» о России «забываются». Начинаются многократные поездки, звонки в Москву к Путину с одной просьбой: «Помоги, повлияй, разрули и т.д.».

Им надо помнить выражение из сказки: «Сидит высоко (В.Путин), глядит далеко». И хочется добавить: основательно.

Для Республики Абхазия это тоже хорошо. У нас много уязвимых мест, которые могут превратиться в проблемы. На протяжении длительного времени, особенно двенадцати лет после нашего признания, Россия делает для развития республики много, не особо влезая в наши внутренние дела. На то она и стратегический партнер, сосед, друг. В.Путин ни разу не предъявлял претензий к Абхазии, не предлагал: «Знаете, входите в наш состав».

Наоборот, при каждой встрече с нашими президентами он повторяет: «Вы самостоятельные. Развивайтесь. Где надо, мы вам поможем на основании договоренностей».

В канун 30 сентября он поздравил с праздником Победы народ-победитель и Президента РА А.Бжания. Еще раз подчеркнул: «Мы поможем в экономическом развитии и гарантируем защиту от внешних угроз». Эти слова – главные и ключевые. Созидать в мирной обстановке мечтают многие государства.

Сегодня, когда мы находимся на сложном геополитическом участке, Россия видит на этом направлении Абхазию как соседа, партнера, верного союзника.

Война в Арцахе, события в Белоруссии показывают, что мир непредсказуем, противоречив, а на спорных территориях хрупок.

В жизни выстоять, победить всегда легче, когда держишься вместе с соседом и другом. В большой политике то же самое.

У Владимира Владимировича Путина 7 октября – день рождения. Народ Республики Абхазия с глубоким уважением и любовью относится к Президенту Российской Федерации и благодарит за его помощь республике в экономике и социальном развитии, а значит – нашим гражданам.

И от себя добавлю: наше развитие в любой отрасли будет идти успешно, пока В.Путин будет стоять у руля Российской Федерации. Сегодня у нас вектор должен быть такой – работать, трудиться самостоятельно и необходимо договариваться с Россией. И с каждым годом нам надо усиливать свою самодостаточность.

Россия не будет этим огорчена. Наоборот, она будет радоваться, что в какой-то мере приложила усилие, что маленькая страна стала лучше во всех отношениях. А это открывает перспективы для совершенно новых, самостоятельных государств – одного на севере, другого на юге.

Многовекторность поиска денег в других местах может запутать людей, тем более живущих только желаниями одного дня.

Лучшее высказывание о президенте РФ, которое, по-моему, лучшим образом отражает его личностную суть и главную миссию: «С именем Путина связано возвращение достоинства стране».

Юрий КУРАСКУА

Номер: 97Выпуск: 3975Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА