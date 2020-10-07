ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Аслан Бжания поздравил жителей Гагрского района и всех граждан Абхазии с 28-летием освобождения Гагры от грузинских оккупантов.

В поздравлении говорится:

«Поздравляю жителей Гагрского района и всех граждан Абхазии с Днем освобождения Гагры от грузинских агрессоров.

6 октября 1992 года абхазские ополченцы одержали Победу, сыгравшую знаковую роль в освобождении всей территории Абхазии от оккупантов. Победу, имевшую не только военное, но и огромное моральное значение. Под контроль была взята вся западная часть Абхазии, что дало возможность решать важные задачи военного и гуманитарного характера. Противник, который многократно превосходил в живой силе и технике, не смог устоять перед натиском жаждущих освободить родную землю абхазских ополченцев.

В День освобождения Гагры и Гагрского района мы вспоминаем бойцов, отдавших свои жизни за свободу Родины. Вечная слава Героям-защитникам Отечества.

Дорогие жители Гагрского района, желаю вам здоровья и благополучия, мира и процветания вашему району и всей Абхазии!»

Номер: 97Выпуск: 3975Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс