КАЖДОМУ СВОЕ

Невыдуманная история

В далеких 70-х годах я познакомился с Николаем Шибко. Человек он простой, с добрым характером и непростой жизненной историей. Отдельные чиновники и руководители ведомств и организаций г.Сухума не особо его жаловали. Когда надо было ему помочь, например, в ремонте квартиры или добавке к пенсии, все от него отнекивались. А когда он рассказывал о своем трудном детстве, многие вообще думали, что он выдумщик-враль.

Дело в том, что во время войны 1941 – 1945 гг. его родители пострадали от рук гестапо, а его сослали в концлагерь для детей.

Как-то раз он показал шрамы на теле от зубов немецких овчарок и, самое главное, на запястье – порядковый номер заключенного. Рассказывал, в каких немецких концлагерях ему приходилось сидеть, и об издевательствах фашистов над детьми-узниками.

За давностью лет мне трудно вспомнить точное название лагерей, но они были самые основные в Третьем рейхе.

Николай Шибко особенно волновался и с ненавистью вспоминал лагерь, где командовала женщина с садистскими наклонностями.

Так оказалось, что по своей простоте и скромности Николай не имел ни одного документа, удостоверяющего его как узника немецких концлагерей.

Я со своей коллегой Лялей Микава решил ему как-то помочь. Обратились в вышестоящие органы республики, но там сказали: «Перестаньте заниматься ерундой. Гоните этого проходимца». Мы поступили иначе. Написали письмо в Женеву, в Международный Красный Крест. Прошло длительное время, и оттуда пришел ответ, подтверждающий, что Шибко, будучи ребенком, сидел в таких-то и таких-то немецких концлагерях. Его порядковый, многозначный номер на руке совпадает с немецкими архивными документами.

Так Николай Шибко получил официальный документ о статусе пострадавшего во время ВОВ 1941 – 1945 гг.

Радость длилась недолго. Видимо, от волнений или пережитого прошлого Н.Шибко через месяц умер.

Ниже мы приводим статью из российского журнала о женщине-начальнице концлагеря. Не эту ли злодейку вспоминал наш знакомый? Тем более по истории мы знаем, что во всех крупных концлагерях фашисты назначали начальниками мужчин. И только Марию Мандель – в тот лагерь, где содержали детей.

Юрий КУРАСКУА

***

Австрийская почтальонша Мария Мандель стала начальницей концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Среди фашистских преступников, попавших на скамью подсудимых после падения Третьего рейха, была и Мария Мандель, прозванная «зверем» или «бестией». Это по ее приказанию уничтожили более полумиллиона женщин-заключенных...

Особенно старшей надзирательнице нравилось «работать с детьми». Как-то раз из Польши в лагерь прибыл транспорт с детьми. Из огромной очереди, ожидавшей своей судьбы, неожиданно выскочил маленький мальчик и побежал навстречу Мандель. «Дьявол в юбке» не отвернулась от ребенка, а напротив, взяла его на руки и унесла к себе. Она одевала мальчика в красивые вещи, повсюду водила с собой, но когда он ей надоел, отправила в газовую печь.

Если бы не война, вполне возможно, что многие люди никогда бы не узнали, что за демоны живут в их сердцах. Можно не сомневаться, что среди них была бы и Мария Мандель – сентиментальная почтальонша из австрийского Мюнцкирхена, очень любившая музыку.

Во всяком случае, пока мир не охватило нацистское безумие, дочь сапожника, родившаяся в 1912 году, никогда бы не подумала, что ей очень нравится мучить и убивать людей.

Мария росла послушным ребенком, хорошо училась в школе. Потом она работала на почте и была образцовой австрийской фройляйн.

Все изменил 1938 год. В 26 лет девушка решила кардинально сменить род деятельности и вступила во вспомогательные подразделения СС. Через полгода переехала в Мюнхен и устроилась на работу в один из первых концентрационных лагерей Лихтенбург на должность надзирательницы. В 1937-1938 годах такая работа неплохо оплачивалась, была не трудной, и многие немки и австрийки надевали на себя форму. Мандель нравилась руководству и быстро продвигалась по службе. Видимо, уже тогда в ней разглядели необходимую жестокость и цинизм, присущий всей верхушке Третьего рейха.

В мае 1939 года ее перевели в Равенсбрюк, где она проявила себя хорошим исполнителем и получила должность старшего надзирателя. В ее обязанности входило проведение ежедневных построений и перекличек, отправка заключенных на работу, организация наказаний, включая избиение и порки.

За отличия перед рейхом преступницу наградили крестом «За военные заслуги» 2-й степени.

Мандель любила выбирать среди узников-евреев так называемых «домашних животных», предназначенных для развлечения. Она заставляла их выполнять все поручения «хозяйки». «Зверушки» быстро ей надоедали и вскоре отправлялись в газовую камеру.

В мае 1945 года Мария сбежала в горы в районе ее родного города Мюнцкирхена. Но вскоре ее арестовали американские войска, а в ноябре 1946 года Мандель передали польским властям.

Верховный национальный трибунал приговорил 23 обвиняемых, включая Мандель, к смертной казни.

Последними словами 36-летней нацистки были: «Да здравствует Польша!»

(По материалам российской прессы)

Номер: 98Выпуск: 3976Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА