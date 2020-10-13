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Спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаар посетит Грузию и Абхазию для обсуждения вопросов региона. Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на страницу дипломата в Twitter. «Я отправлюсь в Тбилиси и Сухум на несколько дней. Дискуссии будут проходить по местным вопросам, но региональная ситуация также будет играть важную роль», – написал Клаар. О том, в какие именно дни посол намерен встретиться с руководством Грузии и Абхазии, он не написал. Тойво Клаар с 2017 года является спецпредставителем Евросоюза на Южном Кавказе. В начале 2020 года его мандат был продлен еще на год.

Номер: 98Выпуск: 3976Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс