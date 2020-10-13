АРЦАХ НЕЛЬЗЯ УНИЧТОЖИТЬ

Война. Мир. Политика

«Международное признание Арцаха не имеет альтернативы. Арцах стал независимым в 1991 году, и настало время, чтобы его независимость была признана. Признание независимости отныне исключит азербайджанскую агрессию, обеспечит безопасность Арцаха. Россия как союзник Армении должна быть одной из первых признавших независимость Арцаха».

Константин ЗАТУЛИН, депутат Госдумы РФ

Рано утром 27 сентября азербайджанские войска, вооруженные самой современной техникой, напали на Республику Арцах – Нагорно-Карабахскую Республику, намереваясь ударами с севера-востока и юга-востока отсечь ее от Армении и, окружив, мощными ударами с востока по центру полностью уничтожить Армию самообороны НКР. Одновременно власти Азербайджана попытались обвинить армянскую сторону в провокациях, спровоцировавших боестолкновения, но мировое сообщество моментально уличило их во лжи.

Судите сами.

Нужна ли армянской стороне война? Однозначно: не нужна. И хотя бы потому, что установленный в 1994 году статус-кво полностью соответствует ее интересам и, что немаловажно, исторической справедливости.

А вот Азербайджану, как говорится, «сам аллах велел» начать боевые действия, использовав благоприятное стечение обстоятельств:

а) человеческие и военные ресурсы Армении и Азербайджана совершенно не сравнимы – они в пользу последнего;

б) Армения находится в полной блокаде, а из-за коронавируса прекращено даже летное сообщение. Свою лепту в окончательное оформление блокады внесла и Грузия.

Для полноты картины добавим еще и то, что совсем недавно состоялись широкомасштабные азербайджано-турецкие военные учения как на территории Нахичеванской автономной республики, так и в самом Азербайджане, где остались турецкие военные и техника. На стороне Азербайджана открыто выступает сильная Турция с участием наемников из числа сирийских боевиков.

Возникает резонный вопрос: какие цели преследуют стороны?

С азербайджанской стороны: уничтожение армянской государственности. Об этом открыто заявляет Алиев: «Территория нынешней Республики Армения – древняя азербайджанская земля… армяне были переселены на наши земли…», а это значит, что его страна «должна не забывать о своих исторических землях и вернуть Ереван»…

Исходя из этого, формируется стратегическая цель армянской стороны: сохранение государственности и народа. Другими словами, вопрос стоит ребром: быть или не быть?

НЕМНОГО ИСТОРИИ. Не стану вдаваться в специфические исторические подробности арцахской проблемы. Считаю, что это дело специалистов-историков, хотя и у меня, кроме исторического образования, есть довольно-таки неплохие знания и собственные суждения по данному вопросу.

Арцах – целый мир, полный духовных сокровищ. «Они (духовные сокровища. – Ред.), в отличие от самой НКР – Нагорно-Карабахской Республики, широко признаны в интеллектуальном мире»,– сказал выдающийся русский писатель Ким Бакши. Складывается парадоксальная ситуация, не правда ли? Но факт остается фактом: цивилизованный мир признает духовные ценности, созданные жителями Арцаха, а самих жителей не признает! Даже арцахские дети по требованию азербайджанских властей лишены права принимать участие в международных образовательных, культурных, спортивных мероприятиях. Знакомая абхазскому народу ситуация... Абсурд двадцать первого века!

Уместно спросить: если это исконно азербайджанские земли, как с пеной у рта «доказывают» некоторые политологи, почему на «своих исконных землях» азербайджанцы не оставили ни одного памятника культуры, ни одного следа проживания? Повторяю: ни одного!

А армянских исторических и культурных памятников, кстати, уникальных, более двух тысяч (не считая бесследно уничтоженных; уничтожались памятники самым варварским способом: последний пример – два точечных разрушительных удара по собору Святого Всеспасителя в Шуше): крепости, хачкары, монастыри, храмы, церкви… И это совсем не удивительно, ибо по свидетельству древнегреческих авторов Страбона, Плутарха, Клавдия Птолемея и других, Арцах еще за много веков до нашей эры входил в состав Армянского царства, и за этот огромный исторический период его народ, народ-созидатель, успел проявить себя ещё и в военной области.

И воистину прав Владимир Соловьев, журналист, который очень хорошо знает суть вопроса: «Карабах – это удивительное место. Место, где армяне жили всегда. Да, можно решить карабахский вопрос, отдав Карабах Азербайджану, уничтожить всех армян, которые там живут. Добровольно они оттуда никогда не уйдут. Карабах всегда был армянским. Это не азербайджанская земля, не тюркская, это христианская святыня…»

ПРОСТОЙ ДО РАЗОЧАРОВАНИЯ ОТВЕТ. И все же, почему возникло это кровопролитное противостояние вокруг Карабаха и почему Азербайджан «претендует» на него?

Вот как был решен «карабахский вопрос» на основании ответа народного комиссара иностранных дел РСФСР Г.В. Чичерина на запрос В.И.Ленина: «...Карабах есть исконно армянская местность, но после избиения армян в долинах поселились татары, а в горах остались армяне. Мы теперь не отдаем этот округ армянам, чтобы не обидеть татар. Но мы не отдаем его татарам, что было бы глубоко ложным шагом, противоречащим нашей необходимой политике миротворцев». И 5 июля 1921 года Решением Кавбюро ЦК РКП (б) территория Нагорной части Карабаха с 94% армянским населением былa включена в состав Азербайджанской ССР как областная автономия. Вот такое миротворческое решение…

Добавим, что независимая республика Азербайджан была образована в 1918 году, Азербайджанская ССР – в апреле 1920 года. До этого времени у азербайджанцев не существовало собственной государственности, а мусульмане Закавказья рассматривали себя как составную часть большого мусульманского мира.

Военный представитель Британской Империи в Ереване Джон К.Плоуден более ста лет назад констатировал, что «передача Карабаха Азербайджану была тяжелым ударом для всех. Карабах значит для армян даже больше, чем их религия; это колыбель их расы, он служил их традиционным последним убежищем, когда их страна подвергалась вторжению. Он является армянским во всем и самой сильной частью Армении, как в финансовом, военном, так и в социальном отношении».

…Усилиями Президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова Армения и Азербайджан в результате переговоров, которые длились почти одиннадцать часов, договорились о прекращении огня с 12.00 часов 10 октября в гуманитарных целях для обмена военно-пленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

Но буквально через пять минут, в 12.05 часов, азербайджанские подразделения предприняли атаку на участок «Карахамбеили».

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил журналистам, что на отдельных участках провокационные действия со стороны Азербайджана сохраняются и даже усиливаются.

Артавазд САРЕЦЯН

Номер: 98Выпуск: 3976Рубрика: политикаАвтор: А.САРЕЦЯН