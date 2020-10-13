АДГУР АРДЗИНБА: «МЫ ДОЛЖНЫ ПРИЙТИ К НАЦИОНАЛЬНОМУ СОГЛАСИЮ»

Презентация

Экс-кандидат в президенты РА Адгур Ардзинба возглавил новую общественную организацию «Абхазское народное движение» («АНД»).

А. А. Ардзинба родился в Гудауте в 1981 году. Окончил Кабардино-Балкарский госуниверситет по специальности «промышленно-гражданское строительство», кандидат экономических наук, проходил повышение квалификации в Российской академии госслужбы при Президенте и в Лондонской школе экономики и политических наук, автор более 11 научных трудов. С 2015 по 2020 год Адгур Ардзинба возглавлял Минэкономики РА.

Презентация организации прошла 7 октября в Деловом центре «Гудоу-плаза» в Сухуме, в ходе которой члены «АНД» проинформировали абхазских журналистов о своих целях и задачах. Однако из-за пандемии коронавируса не все члены новой организации приехали в Сухум. Большая часть из них участвовала в удаленном режиме.

Презентацию открыл член Высшего совета «АНД» Дмитрий Гварамия:

– Мы начинаем работу новой республиканской организации «Абхазское народное движение». Вчера был решен ряд основных технических вопросов – выборы в Высший совет и выборы председателя организации. Им стал Адгур Ардзинба, – сообщил Д.Гварамия. Цель «Абхазского народного движения» – защита национальных интересов, так как перед абхазским государством периодически возникают различные угрозы и вызовы. В организации считают, что общество должно принимать активное участие в политической жизни страны. Планируется создать экспертное сообщество на базе движения, которое будет давать оценку основным вопросам государственного развития, а также площадку для объединения народа. Мы должны прийти к национальному согласию для развития нашего государства. Наша площадка должна стать местом дискуссии независимо от политических взглядов. Это единственный возможный путь.

Председатель Адгур Ардзинба напомнил, что в марте 2020 года его команда участвовала в выборах президента и их поддержали более 35% избирателей. Он подчеркнул, что после выборов его команда заявила о продолжении политической деятельности, однако прежде они решили дать новой власти определенное время для работы. Адгур Ардзинба заявил:

– Время прошло, но, к сожалению, мы не видим никаких новых программ развития. Поэтому прежде чем начать движение, мы проконсультировались с рядом общественных и ветеранских организаций, которые на выборах поддерживали нас, нас поддержали и некоторые депутаты. Поэтому со стороны нового движения будет звучать не только критика, но и реальные предложения к власти.

В текущей повестке «Абхазского народного движения», в первую очередь, общественная и гуманитарная деятельность. Председатель «АНД» подчеркнул:

– Конечно, вопрос номер один – пандемия. То, что сегодня происходит, не может удовлетворять нас и не является адекватным выходом для сложившейся ситуации. Здесь необходимо предпринимать действия на опережение. Именно таким образом мы поступили в марте, когда ввели жесткие ограничения. На сегодняшний день действия, которые предпринимаются, я не могу сказать, что идут на опережение. Поэтому ситуация критическая. В ближайшее время мы позовем экспертов. Они нам дадут более конкретные предложения, которые мы доведем до руководства страны и будем настоятельным образом рекомендовать.

Он отметил, что накопились вопросы, которые необходимо решать уже сейчас.

– Сейчас уже мы видим, что снова в воздухе витают вопросы, которые, на наш взгляд, касаются наших национальных интересов. Здесь мы адекватно должны реагировать. Взаимоотношения с Грузией. Этот вопрос тоже почему-то динамично стал развиваться. Его нужно решить, определить на уровне экспертов красные линии, что мы хотим, как мы этого будем добиваться. Надо признать, что в целом идеологическая платформа у нашего государства отсутствует.

Отвечая на вопросы представителей абхазских СМИ, Адгур Ардзинба отметил, что новое движение, безусловно, оппозиционное, однако они не намерены «бегать с рупорами вокруг правительственного здания». Председатель «Абхазского народного движения» подчеркнул, что «где надо помочь – будем помогать, а где надо настоятельно рекомендовать – будем рекомендовать».

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 98Выпуск: 3976Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ