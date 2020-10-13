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По поручению Премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваба Министерство внутренних дел провело выборочную проверку сухумских аптек на предмет установления необоснованного завышения цен на медицинские препараты первой необходимости.

В результате проверок фактической и закупочной стоимости установлено, что имеет место торговая наценка на некоторые группы медпрепаратов повышенного спроса в среднем от 18 до 43%.

Производимые аптеками наценки связаны с повышением закупочных цен в Российской Федерации, из которой осуществляется практически весь объем импорта медпрепаратов.

Однако выявлены некоторые аптеки, в которых завышение цен явно необоснованно (с наценкой более чем в 120, 160 %: при закупочной цене на маски медицинские 4 руб. 52 коп. они реализуются по 10 руб., перчатки по закупочной цене 9 руб. 50 коп. продаются в этих аптеках по 25 руб.)

Проверки аптек на всей территории республики будут проводиться регулярно с целью недопущения необоснованного завышения цен на медикаменты первой необходимости в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Номер: 98Выпуск: 3976Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс