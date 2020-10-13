ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР, МИНИСТР ЭКОНОМИКИ КРИСТИНА ОЗГАН ПОДВЕЛА ИТОГИ ДВУСТОРОННЕЙ ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ

8 октября в Министерстве энергетики РФ под председательством заместителя министра Евгения Грабчака состоялось рабочее совещание по вопросам энергоснабжения Абхазии. В нем участвовала делегация РА во главе с вице-премьером РА, министром экономики Кристиной Озган.

Как было анонсировано ранее, на совещании в Минэнерго абхазская сторона ставила перед собой две основные задачи: обеспечить в стране бесперебойную поставку электроэнергии на время остановки гидроагрегатов ИнгурГЭС в рамках ремонта и обсудить результаты технического аудита энергосистемы в целом.

«Российской стороной определён оператор и предложена техническая схема поставок, которая позволит обеспечить необходимую республике потребность электроэнергии на весь период ремонтных работ. Финансовую сторону вопроса ещё предстоит обсуждать. Но уже сегодня можно с уверенностью резюмировать, что в период кризиса Абхазия не останется без света – и это самое главное. Формат встречи позволил специалистам РУП «Черноморэнерго» напрямую обсудить механизмы осуществления перетока электроэнергии», – сообщила вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган.

Абхазской стороне передали результаты технического аудита, проведённого в августе текущего года, с выводами о техническом состоянии передающих и распределительных сетей, с маршрутизацией решения вопросов по степени важности и приоритетности.

«Нам также удалось предметно проговорить весь перечень обозначенных вопросов. Мы определили первостепенные действия. Предусмотрено несколько этапов. Основная задача – устранение высокого уровня аварийности и правильная эксплуатация объектов и передающих сетей энергосистемы. По предварительной оценке, стоимость мероприятий, направленных на решение этих проблем, составит порядка 4,7 млрд рублей», – сказала Озган.

В деятельности РУП «Черноморэнерго» российской стороной отмечена необходимость усилить нормативное регулирование вопросов профилактики и эксплуатации объектов и передающих сетей, диспетчеризации, принятие инструкций о действиях ответственных работников в случаях аварийных и нештатных ситуаций. Вице-премьер подчеркнула: «Это важное направление в работе Единого абхазского оператора, которое не стоит недооценивать. Обозначенные моменты предстоит доработать и привести в надлежащее состояние. Мы знаем, что контроль и учёт потребляемой электроэнергии всеми категориями потребителей осуществляется не на должном уровне. В целях оптимизации высоких нагрузок и объёмов потребления этот вопрос также требует безотлагательного решения».

Подводя итоги совещания в Минэнерго РФ, Озган отметила: «Мы сможем пережить этот кризис, но предстоит большая и сложная работа по наведению порядка. Энергетическая отрасль нуждается в серьезных инвестициях. Это вопрос стратегической безопасности страны, поэтому мы будем прилагать максимум усилий для его решения».

Номер: 98Выпуск: 3976Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс