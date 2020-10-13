ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РЕСПУБЛИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ К ОТРАЖЕНИЮ АГРЕССИИ, ЗАЩИТЕ СУВЕРЕНИТЕТА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ

Главнокомандующий Вооруженными силами РА, Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил командование и личный состав Абхазской армии с Днем создания Вооруженных сил Республики Абхазия.

11 октября 1992 года, в разгар Отечественной войны народа Абхазии, председатель Государственного комитета обороны В. Г. Ардзинба подписал постановление Президиума Верховного Совета Абхазии о создании Министерства обороны, Вооруженных сил и Генерального штаба. Основу национальной армии составили подразделения ополченцев, сражавшихся за свободу Абхазии на фронтах Отечественной войны. Резервисты по-прежнему являются важнейшей силой в обеспечении безопасности нашего государства», – отмечается в поздравлении. Учитывая события в различных регионах мира, ВС РА всегда должны быть готовы к отражению агрессии, защите суверенитета и территориальной целостности республики, считает Президент. «Необходимо усилить работу по модернизации Вооруженных сил Абхазии с тем, чтобы они соответствовали современным требованиям. Руководство страны предпринимает все необходимые меры для повышения обороноспособности государства, укрепления материально-технической базы армии. Проводимые совместные учения частей Абхазской армии и военнослужащих Южного военного округа Российской Федерации, несомненно, служат укреплению обороноспособности наших Вооруженных сил», – говорится в поздравлении. Бжания еще раз поздравил абхазских танкистов, участвовавших в Армейских международных играх – 2020 в Москве.

Президент пожелал военнослужащим и резервистам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в службе.

Номер: 98Выпуск: 3976Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс