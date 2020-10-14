СТОЛИЧНЫЕ ФАРМАЦЕВТЫ В СЛОЖНЫЙ ДЛЯ АБХАЗИИ ПЕРИОД НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПОВЫШЕНИИ ЦЕН

Министр здравоохранения встретился с владельцами столичных коммерческих аптек. Тамаз Цахнакия отметил, что количество инфицированных коронавирусом растет, соответственно, увеличивается и потребность в медикаментах. «У населения есть много вопросов, в том числе, почему цены на лекарственные препараты такие высокие?» – спросил министр. Аптекари согласились с тем, что цены на определенные препараты действительно повысились, но это связанно в первую очередь с ростом цен в России, где абхазские фармацевты приобретают медикаменты и медицинские изделия. Кроме того, цены на лекарства разных производителей отличаются. По словам владельцев аптек, есть лекарства, которые в ближайшее время практически невозможно будет достать. «Большинство наших аптек не завышают цены. ОБЭП проводит проверку закупочной и продажной цены на медикаменты. Проблем не возникает», – отметил один из участников встречи. Аптекари заверили министра в том, что в такой сложный для Абхазии период сознательно повышать цены они не намерены. Начальник управления обеспечения лекарственными средствами и медизделиями Минздрава Ахра Аджба сообщил, что ограничения, связанные с вывозом с территории России средств индивидуальной защиты и медикаментов, действуют до сих пор. «Но, несмотря на это, на сегодняшний день население Абхазии обеспечивается всем необходимым», – сказал Ахра Аджба. Касаясь темы ценообразования, он отметил, что вопрос зависит от ситуации в России. «Мы не являемся производителями медикаментов, мы лишь покупатели и потребители. В России выросли цены на препараты, которые используются в лечении COVID-19. На них большой спрос, соответственно, они в дефиците. Препараты подорожали, а нашим жителям тяжело самостоятельно лечиться, так как для них это дорого», – сказал Ахра Аджба. Амбулаторное лечение одного пациента с коронавирусной инфекцией обходится недешево. «Без учета инъекционных препаратов, необходимо затратить от 10 до 15 тысяч рублей. При инъекционной терапии лечение обходится порядка 30 – 50 тысяч рублей. И когда люди сталкиваются с этим, они думают, что аптеки специально завышают цены. Но это наш народ, и никто не хочет на них наживаться», – отметил Ахра Аджба. Владельцы коммерческих аптек также проинформировали министра о том, что в России рост цен зафиксирован даже на средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) и термометры. Если раньше обычный термометр можно было закупить по 20-25 рублей, то сейчас цены выросли в разы и в среднем составляют 200 рублей. И у каждого производителя своя наценка. К оптовым ценам прибавляются расходы на доставку товара в республику, пошлины, налоги и в продажу медицинские изделия поступают уже на порядок дороже. Фармацевты сообщили Тамазу Цахнакия, что Постановление правительства, регулирующее цены на жизненно важные препараты, исполняется в полном объеме и никаких нарушений в этой части коммерческими аптеками столицы не допускается. В рамках встречи представители Минздрава отметили, что Гудаутский ковидный госпиталь полностью обеспечен лекарственными препаратами, и в этом оказывают большую помощь коммерческие аптеки страны. «Мы ценим вашу помощь, но хотим попросить вас по возможности не повышать цены на лекарства для лечения коронавирусной инфекции», – сказал министр и поблагодарил фармацевтов за помощь и поддержку. Напомним, что государство регулирует цены не на все лекарственные препараты, а только на жизненно необходимые и важнейшие. Их перечень утверждается Правительством.

Номер: 99Выпуск: 3977Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс