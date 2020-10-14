ГОЛОС ПРЕДКОВ. В ПЕСНЕ ЯВЛЕННЫЙ. ФЕСТИВАЛЮ «РАЙДА» 10 ЛЕТ

(Окончание. Начало в № 98)

С радостью хотим отметить, что у фестиваля сложился круг бессменных участников, не пропустивших ни одного концерта за десять лет. Так, с нами с самого первого мероприятия ансамбль «Абаата» из г. Пицунды под руководством Назырбея Эбжноу. Результаты своего творчества за последние десять лет им довелось представить не только родной абхазской публике, но и экспортировать за рубеж. По ходатайству Центра и приглашению от Абхазского культурного Центра в г. Стамбуле 2014 году они выступали в Турецкой Республике перед нашей' многочисленной диаспорой. Были даны концерты в населённых пунктах, где компактно проживают представители абхазской диаспоры (Дюздже, Адапазары, Стамбул). В 2012 году «Абаата» выступили в Москве на VII Международном общественно-культурном форуме «Живая традиция». В форуме участвовали представители 23 регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Программа форума включала в себя мероприятия, утверждающие идею жизнеспособности и актуальности традиционной культуры в наши дни. В его рамках были проведены круглые столы, научная конференция «Фольклорное движение в современном мире», творческие лаборатории, мастер-классы и праздничные концерты в залах Дома кино. Одним из результатов участия в форуме коллектива «Абаата» явилось знакомство с фольклорным ансамблем «Казачий Дюк» из г.Москвы, который с ответным визитом в 2013 году принял участие в качестве гостя в фестивале «Райда».

По приглашению Ауеса Абуевича Бетуганова, известного деятеля культуры на Северном Кавказе, «Абаата» также с блеском выступили в г.Нальчике Кабардино-Балкарской Республики.

По сей день наш верный соратник и ансамбль из Очамчырского района «Эрцаху», руководимый Вианором Логуа и талантливым хормейстером Нодаром Кварчия. К великому сожалению, коллектив и все мы в 2019 году простились с Константином Ченгелия, который долгие годы был идейным генератором, локомотивом ансамбля. Хотим отметить, что Константин Антонович – один из тех, кто вложил много труда в пропаганду народной песни.

Уже давно полюбился абхазскому слушателю ансамбль «Ахымаа» из с.Хипста Гудаутского района, руководимый харизматичным Химцой Хинтба. Всегда приветствуется овациями его выход с танцем, где аутентичным абхазским ходом по сцене он подытоживает выступление своего коллектива.

Яркое зрелище представляет собой номер «Апсуа чара» (Абхазская свадьба), представляемый ансамблем «Кьараз» г.Гагра (руководитель Чуаз Олек), когда на сцене перед зрителем разыгрываются элементы настоящей абхазской свадьбы с невестой, гостями, тостами, фольклорными песнями и танцами. Коллектив «Кьараз» также с нами с самого основания фестиваля. Важно вспомнить Багателия Баграта, народного артиста Республики Абхазия, внесшего огромный вклад в развитие абхазской национальной музыки, руководившего ансамблем «Кьараз» без малого полвека. 8 ноября нынешнего года пройдет пять лет, как с нами нет Баграта Ахметовича, но плоды его труда останутся навсегда в нашей культуре.

Немаловажным достижением нашего Центра в рамках фестиваля «Райда» явился столь необходимый и обязательный акт, как выявление и поощрение творческих единиц, отличившихся и внесших важную лепту в развитие фольклора. За предыдущие годы по ходатайству нашей организации к званию «Заслуженный артист Республики Абхазия» были представлены Хинтба Химца и Дзидзария Гарри.

С 2015 по 2018 годы нашим Центром была реализована идея проведения фестиваля в районных домах культуры нашей республики. «Райда» был проведён в Галском и Гудаутском районах. Подобная практика будет продолжаться, так как даёт хорошие результаты; это и прекрасная возможность для жителей периферии послушать народную песню, не выезжая в столицу, и взращивание духа соревнования в творческой среде, и катализатор развития для зарождающихся коллективов.

Было бы неплохо возродить практику семейных ансамблей в сёлах, как это было ранее в нашем обществе. Практически в каждой семье имелся тот или иной музыкальный инструмент, пелись народные песни взрослыми и детьми. Лишь благодаря этому факту преемственности у нас сегодня есть возможность обладать этим культурным богатством.

Сохранением и популяризацией фольклорного наследия народа должен заниматься не только наш Центр. Это должно стать делом и отделов культуры, районных и городских Д/К, республиканских и городских теле- и радиокомпаний и т.д.

Порой до глубины души бывает обидно, когда нас пытаются убедить не занимать сценическую площадку Государственной филармонии для проведения Республиканского смотра-фестиваля фольклорных коллективов Абхазии, указывая на то, что якобы статус нашего фестиваля не соответствует статусу филармонии. Ничем не обоснованное утверждение отдельных лиц может говорить лишь об их недальновидности и некомпетентности.

Вместо того, чтобы содействовать нашим начинаниям и с благодарностью снимать наши фестивали для показа широкой публике, Государственное телевидение, как правило, представляет нам счёт, и пока он не будет оплачен нашим Центром, зритель не увидит мероприятия. А о повторном показе фестиваля, где звучит до трёх десятков старинных народных песен, речи и быть не может. Получается, народная песня в стране особо никому и не нужна. Даже наше родное Министерство не может безвозмездно предоставить принадлежащую им сценическую площадку Госфилармонии. Получается абсурдная ситуация, когда Министерство из одного кармана в другой перекладывает арендную плату за сценическую площадку, т.к. и Госфилармония, и ГУ РЦНТ РА являются их подведомственными организациями.

Подобные взаимоотношения упомянутых структур не способствуют успеху в решении задач государственной значимости, коей является сохранность традиционной национальной культуры. Чем раньше мы все вместе это осознаем, тем скорее получим положительные результаты.

Независимо от того, будем мы услышаны или нет, фестиваль фольклорной песни будет проводится и впредь, потому что он стал уже традиционным.

Э.БЕРУЛАВА, ведущий методист ГУ РЦНТ РА им. И. Е. Кортуа

Номер: 99Выпуск: 3977Рубрика: обществоАвтор: Э.БЕРУЛАВА, ведущий методист ГУ РЦНТ РА им. И. Е. Кортуа