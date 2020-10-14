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14.10.2020

ВВЕДЕН КАРАНТИН

В Управлении социального обеспечения столичной Администрации введен карантин. Соответствующее распоряжение подписал глава Сухума Беслан Эшба. Как сообщает пресс-служба Администрации Сухума, карантин введен в связи с ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, угрозой распространения заболевания среди работников Управления, а также в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача столицы Аллы Беляевой.

В связи с этим приостановлен личный прием граждан в Собесе с 12 по 26 октября 2020 года


Номер:  99
Выпуск:  3977
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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