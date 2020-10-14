ИДЕТ ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ АППАРАТА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Компьютерный томограф, недавно установленный в Гудаутской ЦРБ, после нескольких дней использования перестал работать. «Приехавшие из России специалисты сейчас занимаются диагностикой аппарата и ремонтом. Они привезли необходимые детали. Уверены, что скоро он вновь заработает. По словам самих специалистов, аппарат КТ очень хороший, а произошедший технический сбой они исправят»,– сообщил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия. Помимо Гудаутской центральной районной больницы, аппараты компьютерной томографии есть в Республиканской больнице, в Гагрской ЦРБ и Агудзерском госпитале. Рентгеновские аппараты есть во всех районных больницах, за исключением Очамчырской, там он испортился. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Вахтанг Вардания. «Осложнения на легкие, которые дает коронавирусная инфекция, можно обнаружить и на рентгеновском снимке. Есть и такие формы протекания болезни, когда на снимке ничего не видно. Компьютерная томограмма или рентгеновский снимок нужны для того, чтобы определить, поражены ли легкие и какова степень их поражения. Компьютерная томограмма позволяет получить точную картину состояния легких»,– сказал Вардания.

Номер: 99Выпуск: 3977Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс