ЗАСТУПИЛИ НА ДЕЖУРСТВО

Министр по чрезвычайным ситуациям РА Лев Квициния 12 октября провел рабочее совещание с сотрудниками медицинского управления МЧС. Главной темой встречи стала инициатива руководства МЧС о несении посуточного дежурства в Гудаутском госпитале. Такая необходимость возникла в связи с острой нехваткой медперсонала в системе здравоохранения Абхазии. Как сообщает пресс-служба МЧС РА, первая бригада медиков МЧС уже заступила на дежурство. В их обязанности входит оказание экстренной доврачебной помощи и перевозка больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. Ранее в рамках мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в Абхазии, подразделения медицинского управления МЧС совместно с Гагрской ЦРБ обеспечивали контроль перехода местных и иностранных граждан через государственную границу Республики Абхазия с Российской Федерацией. Помимо этого сотрудники МЧС проводят систематическое обеззараживание многоквартирных домов и государственных объектов республики.

Номер: 99Выпуск: 3977Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс