ВЕРНЕМСЯ ЛИ МЫ К КАРТОЧНОЙ СИСТЕМЕ?

В условиях пандемии

С августа нынешнего года система выплаты пенсии изменилась, пенсионеры престали получать пенсию по банковским картам, выплаты осуществляются в офисах сберкасс. Открылись дополнительные кассы для упрощения выдачи наличных средств, установлен определенный график по возрастным категориям, который немного облегчает процесс. Причина запрета связана с недавними махинациями работников Сбербанка, в которые я не буду углубляться, но именно оставили свои последствия и вызвали уйму неудобств для старшего поколения. В такой нелегкий период, когда все вынуждены сохранять дистанцию, чтобы защитить себя от вируса, людям чтобы получить деньги приходится выстаивать длинные очереди по несколько часов.

Я пообщалась со своими родственниками и знакомыми пенсионерами, увы, об этой ситуации они отзываются нелестно, им приходится с раннего утра занимать очередь, стоять под палящим солнцем, чтобы дождаться своей очереди. При входе охранник требует маски (это обязательное условие, и нужно придерживаться всем без исключения), но перед дверью приходится стоять при большом скоплении людей, и многие из них без масок. Конечно, людей можно понять, в жару взрослому человеку, которому и без маски дышится с трудом, сложно несколько часов находиться в ней. По мнению пенсионеров, несмотря на график и дополнительные офисы сберкасс, проблема не решена. Они надеются на скорейшее возвращение к карточной системе.

О том, как проходят трудовые будни и как справляются с объемом работы, нам рассказала заведующая офисом № 1070 Сбербанка РА Лолита Заде. По ее словам, после отмены карточной системы, нагрузка на Сбербанк существенно возросла. Ранее более 70% пенсионеров пользовались банкоматами и снимали пенсии в удобное для них время без посещения отделений банка. После нововведения пенсию стало возможно получить только в отделениях банка. Во избежание многочасовых очередей Сбербанк предпринял ряд экстренных мер, чтобы облегчить процесс получения пенсии.

Так, был изменен график работы отделений (теперь работа с клиентами начинается в 9 утра, а не в 9.30, как было ранее). Были открыты два дополнительных отделения по выдаче пенсий, одно из которых находится на Красном мосту (район Турбазы), второе – по улице Эшба (район Колоса). Кроме того, выдача пенсии стала производиться по графику согласно году рождения пенсионера. На сегодня таких возрастных групп шесть. Этот график единый для всей Абхазии, что дало возможность пенсионерам получать пенсию в любом городе, в любом отделении Сбербанка в дни, определённые для его возрастной группы. В отделениях города Сухума пенсию получает самое большое количество пенсионеров, в среднем от 1000 до 1200 человек в день. Получение пенсии по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РА, также способствовало уменьшению очередей. К слову, государственную пошлину за выдачу доверенности с пенсионеров не взимают. Все эти меры в совокупности сняли социальную напряженность, подогреваемую страхом, что люди не смогут получить свою пенсию или что в банке недостаточно денежных средств. Все сотрудники банка мобилизованы для того, чтобы минимизировать неудобства, связанные с ситуацией. Что касается эпидемиологической обстановки, Сбербанк предпринимает все меры защиты от распространения болезни: все сотрудники банка работают в масках, постоянно дезинфицируют рабочие поверхности. К сожалению, не все клиенты банка понимают опасность вируса. Многие отказываются надевать маски, ссылаясь, что такое требование не установлено законодательно. Это привело к тому, что многие сотрудники банка заболели. В отделении на проспекте Аиааира, которое обслуживает самое большое количество пенсионеров по г. Сухуму (ежедневно около 500 человек), несколько сотрудников находятся на самоизоляции. Информации о возвращении к карточной системе нам пока нет.

К моменту подготовки материала к публикации стало известно, что количество сотрудников, заболевших COVID-19 в офисе увеличилось и было принято решение закрыть офис на карантин.

Выдача пенсий будет осуществляться в других офисах Сбербанка.

Милана ЖИБА

Номер: 99Выпуск: 3977Рубрика: обществоАвтор: Милана ЖИБА