БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Есть проблема

Лариса Борисовна Барциц – заслуженный учитель Абхазии, завуч Горской школы №10 г.Сухума, за её плечами 49 лет работы в школе.

– Ваше мнение, нужно ли закрыть школы на карантин?

– Закрыть школы на карантин не совсем правильно. Больных среди детей немного. Другое дело, что родители не пускают детей в школу из боязни заражения. Однако эти дети не находятся на самоизоляции, а гуляют по городу, посещают вместе с родителями свадьбы, дни рождения, поминки и другие массовые мероприятия. Именно это и способствует распространению коронавируса.

– Некоторые родители считают, что детям достаточно заниматься с домашними репетиторами.

– Это не выход из положения. Вместе с тем мы не имеем права влиять на выбор родителей. Администрация школы получила распоряжение Управления образования столицы. В нём прописано, что учителя должны отмечать в журнале пропуски учеников и требовать в случае их болезни или неявки документы. Однако это указание не выполняется. Школе предоставили решать проблемы самостоятельно. Старшеклассники ходят к репетиторам, готовятся к поступлению в вузы. Если бы родители отпускали детей в школу, то мы могли бы находиться в стабильном учебном процессе. При нынешнем количестве учащихся, которые посещают школы, процесс учёбы не эффективен. Мы чувствуем себя некомфортно, как будто находимся на карантине. Учителя работают, а учебного процесса нет, хотя не мы его срываем. Мы вынуждены проводить уроки с малым количеством детей, когда в классе 2-4 человека, занимаемся с детьми, но это неэффективно.

– Учителя будут возвращаться к пройденной учебной программе?

– Нет. Учащимся будет сложно наверстать упущенное.

– Главный санитарный врач страны Скорик обвинила учителей в несоблюдении правил карантина. Прокомментируйте это заявление.

– Это беспочвенное обвинение педагогических коллективов всей Абхазии. Я считаю его оскорбительным по отношению к педагогической общественности. Мы выполняли все предписания СЭС: разделяем детей – отправляем во вторую смену, измеряем температуру, проверяем ношение масок. Раздельный вход в школу, применение антисептических средств на начальном периоде и в течение всего дня, обработка классов, коридоров, подсобных помещений. В первой смене детей было больше, чем во второй. Но при таком режиме посещения школы нет смысла во второй смене.

– В школе работают учителя преклонного возраста, несмотря на запрет. Их не пугает пандемия коронавируса?

– Поколение 65+ более выносливое и здоровое, чем молодое поколение. За плечами у нас была сильная советская медицинская система и стойкий иммунитет. Я считаю оскорбительным указывать на возраст учителя. Чтобы посадить учителей старшего поколения дома, сначала нужно перенять их опыт работы, а не заниматься эпическими высказываниями.

– Что Вы пожелаете педагогам Абхазии?

– Всем учителям желаю крепкого здоровья, выносливости, терпения и быть всегда на своем боевом посту. Обучать детишек для будущего нашего государства. Мы должны видеть молодых педагогов в коллективе. К нам ежегодно приходит новое поколение, готовится смена. Во все времена при любом обществе и историческом процессе должна присутствовать преемственность. Но оставить армию опытных учителей на задворках – недопустимо. Ни один учитель старшего поколения не заболел в стенах школы. Мы ждем каждого ученика на каждом уроке и стараемся донести до них все, чем мы обладаем, – знаниями.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 99Выпуск: 3977Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ