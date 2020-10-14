СОЗДАНЫ РАБОЧИЕ ГРУППЫ

Президент РА Аслан Бжания подписал Распоряжение о рабочей группе по совершенствованию законодательства Республики Абхазия о гражданстве. Текст Распоряжения гласит: «В целях реализации предусмотренного пунктом 11 статьи 53 Конституции Республики Абхазия полномочия Президента Республики Абхазия по обеспечению единства законодательного регулирования вопросов гражданства и в связи с многочисленными обращениями граждан: создать рабочую группу по совершенствованию законодательства Республики Абхазия о гражданстве (далее – рабочая группа). Утвердить следующий состав рабочей группы: Бутба С.Р. – заместитель руководителя Администрации Президента Республики Абхазия (председатель рабочей группы); Бигвава Б.М. – и.о. начальника Паспортного управления Министерства внутренних дел Республики Абхазия; Гезердава С.И. – юрист Центра гуманитарных программ; Пертая К.З. – депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия (по согласованию); Смыр М.Г. – секретарь Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Абхазия (секретарь рабочей группы). В соответствии с пунктом 11 статьи 53 Конституции РА Президент обеспечивает единство законодательного регулирования вопросов гражданства, отношений собственности, бюджетно-финансовой системы, налогообложения, охраны окружающей среды, государственной службы».

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Президент РА Аслан Бжания распорядился о создании рабочей группы по подготовке предложений к проекту Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации. В состав рабочей группы, возглавляемой руководителем Администрации Президента Республики Абхазия Алхасом Квициния, входят: Барциц А.Л. – министр юстиции РА; Карчаа Р.И. – помощник Президента РА; Логуа А.О. – депутат Народного Собрания – Парламента РА (по согласованию); Нанба Д.Э. – заместитель руководителя Администрации Президента; Озган К.К. – вице-премьер, министр экономики РА; Сангулия Д.Р. – руководитель Аппарата Кабинета Министров РА; Смыр Н.В. – депутат Народного Собрания – Парламента РА (по согласованию); Цишба А.В. – депутат Народного Собрания – Парламента РА (по согласованию); Гуния А.А. – начальник Управления правового обеспечения Аппарата Кабинета Министров РА, секретарь рабочей группы.

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Президент РА Аслан Бжания подписал Указ «О Комиссии по конституционной реформе». Цель Комиссии – разработка поправок к Конституции Республики Абхазия, направленных на реформирование системы государственной власти и управления. В состав Комиссии, возглавляемой председателем правления Ассоциации женщин Абхазии, депутатом Парламента первого созыва (1991 – 1996 гг.) Нателлой Нуриевной Акаба, вошли: Аппба А.Ш. – юрист; Бутба С.Р. – кандидат юридических наук, заместитель руководителя Администрации Президента Республики Абхазия; Габния В.В. – общественный деятель; Габния Г.Г. – заместитель секретаря Совета безопасности Республики Абхазия; Гезердава С.И. – юрист Центра гуманитарных программ; Джинджолия К.К. – судья Арбитражного суда Республики Абхазия; Инал-ипа А.Ш. – исполнительный директор Центра гуманитарных программ; Кецба Т.И. – старший преподаватель Абхазского государственного университета; Папаскири О.В. – начальник юридического управления Национального банка Республики Абхазия; Пилия Д.Э. – кандидат юридических наук, судья Конституционного суда Республики Абхазия; Смыр С.М. – кандидат юридических наук, декан юридического факультета Абхазского государственного университета; Тания А.Г. – эксперт, историк; Табагуа Б.И. – депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия (по согласованию); Тхагушев А.А. – руководитель Общественной организации «Инва-содействие»; Хутаба Д.В. – кандидат юридических наук, старший преподаватель Абхазского государственного университета; Шакрыл А.Г. – уполномоченный по правам человека в Республике Абхазия. Этим же Указом признается утратившим силу Указ Президента Республики Абхазия «О создании Комиссии по конституционной реформе» от 22 января 2015 г.

Номер: 99Выпуск: 3977Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс