СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия выражает глубокие соболезнования родным и близким Тараса Мироновича Шамба в связи с его кончиной.

«Уход из жизни Тараса Мироновича Шамба – видного общественного и политического деятеля, истинного патриота Абхазии – невосполнимая утрата для всех нас.

Депутат Верховного Совета СССР XII созыва (1989–1991 гг.), президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа, действительный и почетный член многих академий, международных организаций и обществ, человек, внесший большой вклад в развитие образования, автор фундаментальных трудов и учебных пособий в области юриспруденции, политологии, межнациональных отношений – это и многое другое включила в себя наполненная событиями жизнь Тараса Мироновича Шамба.

Преданность делу, энергия, принципиальность, прозорливость, открытость, душевная чуткость, широта интересов и энциклопедические знания Тараса Мироновича, востребованные во многих сферах его насыщенной деятельности, снискали ему непререкаемый авторитет и уважение в Абхазии, в России, во многих странах.

Его многогранная деятельность, ставшая примером для молодежи и сплотившая многих искренних единомышленников, – часть истории Республики Абхазия.

Светлая память о Тарасе Мироновиче Шамба навсегда останется в сердцах его родных, друзей, коллег, всех, кто его знал и ценил», – говорится в письме соболезнования, подписанном Спикером Парламента РА Валерием Кварчия.

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Премьер-министр Александр Анкваб выразил соболезнования семье Тараса Мироновича Шамба.

В письме соболезнования говорится:

«С прискорбием воспринял весть о кончине Тараса Мироновича, видного абхазского и российского общественного и политического деятеля, ученого, доктора юридических наук, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени, посвятившего свою жизнь защите интересов абхазского народа, укреплению связей с диаспорой.

25 лет Тарас Миронович руководил Всемирным конгрессом абхазо-абазинского (абаза) народа, возглавив его в самый тяжелый период современной истории Абхазии – в 1992 году, когда на нашу страну обрушилась война. Он собирал братьев по всему миру, искал и находил верных друзей возрождающегося Абхазского государства.

Колоссальная энергия и сила духа позволяли Тарасу Мироновичу совмещать трудную общественно-политическую миссию на посту сопредседателя Российского конгресса народов Кавказа, преподавательскую и научную работу по проблемам теории и практики государства, национально-государственного устройства.

Он был достойным сыном своего народа. Таким и останется в благодарной памяти соотечественников и всех, кто был знаком с ним лично.

Разделяю боль тяжелой утраты с семьей Тараса Мироновича и искренне соболезную».

Номер: 99Выпуск: 3977Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс