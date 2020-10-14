СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Президент РА Аслан Бжания выразил соболезнования родным и близким Тараса Мироновича Шамба в связи с его смертью: «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким по случаю кончины известного государственного деятеля, большого патриота Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Тараса Мироновича Шамба. Уход из жизни человека, который всю свою жизнь посвятил служению Абхазии, является большой утратой для нашего народа. Тарас Миронович был одним из тех, кто участвовал в создании суверенного Абхазского государства, укреплял его государственные институты, отстаивал интересы Абхазии на всех уровнях. Смерть такого замечательного человека болью отзовется в сердце каждого гражданина Абхазии. В этот трудный час я выражаю искреннюю поддержку семье Тараса Мироновича, разделяю с родными боль утраты и желаю им крепости духа».

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Соболезнования по случаю кончины Тараса Шамба выразило и Министерство иностранных дел РА: «Тарас Миронович внес неоценимый вклад в укрепление Абхазской государственности. Посвятив свою жизнь отстаиванию интересов Родины, Тарас Миронович являл собой пример истинного патриотизма. Своими глубочайшими знаниями, высочайшим профессионализмом, человеческими качествами он снискал уважение как в Республике Абхазия, так и за ее пределами. Уход из жизни Тараса Мироновича является большой потерей для абхазского народа. Руководство и коллектив Министерства иностранных дел в этот тяжелый час разделяют боль невосполнимой утраты и скорбят вместе с родными и близкими Тараса Мироновича Шамба».

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба: «Не стало очень нам близкого и дорогого человека, я бы даже сказал, великого абхаза, выдающегося политического и общественного деятеля. Мы скорбим. Его знали многие не только в Абхазии, но и в России и за ее пределами. Хочется еще раз сказать, насколько большой человек был Тарас Миронович, профессионал своего дела и в советское время, и в постсоветское. Бесценен его вклад в установление контактов в работе с нашей зарубежной диаспорой. Прекрасной души человек, великий человек. Для нас это огромная потеря. За его искреннее отношение к делу, ко всему, что связано с Абхазией, мы его называли и называем НАРОДНЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ. Он всегда относился ко всем с добротой, до последнего дня был готов оказать помощь или поддержку».

Номер: 99Выпуск: 3977Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс