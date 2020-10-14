ОН ПОСВЯТИЛ ЖИЗНЬ СЛУЖЕНИЮ АБХАЗИИ

На 83-м году ушел из жизни абхазский и российский общественно-политический деятель, доктор юридических наук ТАРАС МИРОНОВИЧ ШАМБА.

Т.М.Шамба родился в Сухуме 29 июля 1938 года. В 1963 году он окончил юридический факультет Московского государственного университета. Трудовую жизнь начал следователем прокуратуры г.Сухума, работал инструктором Абхазского обкома КПСС. В 1971 г. окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС, в 1975 г. – Академию общественных наук при ЦК КПСС. В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1985 г. – докторскую. С 1987 г. – профессор Академии общественных наук при ЦК КПСС. Специалист в сфере теории и практики государства, демократии и правопорядка, национально-государственного устройства и предпринимательского права. Автор более 300 публикаций на эти темы и 75 книг, разработчик текста проекта Конституции Республики Абхазия.

С ноября 2002 г. по июль 2008 г. – первый проректор Российского государственного торгово-экономического университета, с 2008 г. – советник ректора РГТЭУ. Почётный адвокат РФ. Заслуженный юрист РФ. В 1989 – 1991 гг. – народный депутат СССР. С 1992 г. по 2017 г. – президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа. Тарас Шамба – лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа. В 2018 г. был награжден орденом «Ахьдз-Апша» I степени за значительный вклад в развитие Абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд.

Номер: 99Выпуск: 3977Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.