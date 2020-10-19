О ЯРКОЙ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ АБХАЗСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Рецензия на книгу Владимира Хашба

В Сухуме недавно Союз журналистов Абхазии провел презентацию книги Владимира Хашба «Артем Амкуаб. Жизнь и творчество».

Над этой книгой автор работал ответственно и скрупулезно, почти десятилетие. Многих людей, которые помогали ему собирать материал об Амкуаб, уже, увы, нет в живых – как и самого героя книги. Ну а те, кто жив, с благодарностью отнеслись к труду, который проделал Владимир Сатбеевич.

Почему В. Хашба решил написать книгу об Артеме Аджировиче Амкуаб? «Потому что он был моим большим наставником в жизни. В свое время он подал мне руку помощи и научил меня всему. И если я написал эту книгу, то это – и его заслуга. Из института я пошел служить в армию, потом был на берегоукрепительных работах. Заканчивать учебу в вузе не мог по семейным обстоятельствам. Но я попал на радио, где началась моя журналистская работа. И более 15 лет находился под покровительством Артема Аджировича. По возрасту разные, мы стали большими друзьями. Я начал работу на радио корреспондентом и закончил главным редактором Абхазского радио, хотя в промежутках у меня были и телевидение, когда оно было создано, и газета «Апсны Капш», – говорит Владимир Хашба. – Но самое главное не это, а то, что ни в журналистской, ни в литературной среде Артема Амкуаб никто не вспоминает. И меня это расстраивало. А ведь он многое сделал… Почему таких людей надо забывать? Это неправильно».

Владимир Хашба благодарен гендиректору госполиграфического предприятия «Дом печати», увы, ныне покойному Роману Аргун, приложившему немало усилий для верстки и подготовки к изданию книги, и директору Абхазского государственного издательства Дауру Начкебия, который ускорил её издание. Кстати, книга отпечатана в Краснодаре, на хорошей бумаге. Обложка яркая, приятная, с фотографией молодого Артема Амкуаб.

Владимир Хашба поднял целый пласт времени о трудной жизни абхазской интеллигенции, которая пережила и репрессии, и Великую Отечественную войну, и запрет родного языка, и закрытие очагов образования и культуры, того же радио (в 1937 году). И все равно шло объединение творчески одаренных, образованных людей, пробивавших, развивавших через грузинские препоны литературу и культуру, средства массовой информации, к которым имел прямое отношение Артем Амкуаб. Он 30 лет проработал на радио, и Владимир Хашба передает ту искреннюю радость, которую испытывала интеллигенция, в том числе его герой, когда во время оттепели абхазскому радио удалось заговорить на родном языке (в дни Великой Отечественной оно открылось, но вещало только на русском и грузинском). Передает и ту давившую атмосферу, когда тяжело было рассказывать о том, о чем хотелось бы, организовывать те передачи, которые нужны были абхазскому обществу. Ту давившую атмосферу создавала рука Тбилиси, и приходилось ухищряться и быть еще при этом смелым, чтобы сказать то, что нужно. Артем Амкуаб был одним из таких смелых. Он был не только сам творческим человеком – писал стихи, рассказы, пьесы, занимался переводами русских авторов, но и собирал, воспитывал творческую молодежь. Более того, автор показывает, как Амкуаб трепетно относился к нуждающимся молодым людям. Зная об их проблемах и приглашая сотрудничать с газетой или радио, он старался выплачивать хорошие гонорары, которые становились для них немалым подспорьем. Это был интеллигентный, сдержанный, терпеливый и мудрый наставник. И много добрых слов воспоминаний приводит Владимир Хашба о нем, и это искренние воспоминания. Ведь автор сам был свидетелем многих фактов.

Артем Амкуаб работал в газете «Апсны Капш» и до Великой Отечественной войны, и после её окончания, являлся заместителем главного редактора и несколько лет исполнял обязанности главного редактора, а потом на Абхазском радио был старшим редактором. До этого служил и на других должностях, но так сложилась судьба, что основным его местом работы стали СМИ, а обретенной профессией (образование имел юридическое) – журналистика.

Меня удивили в этой книге не только описание жизни и передача характера и таланта, организаторских способностей Амкуаба, но и философский подход автора к той эпохе, в которой жил и творил его герой. Книга разбита на главы, посвященные каждому этапу жизни Артема Аджировича. А начинается она с его родословной, с истоков, с рассказов о его близкой родне. Обо всем написано талантливо, захватывающе, с почтением и благоговением. Много познавательного, интересного, забытого об абхазской жизни и традициях находишь в книге, например, о народном сходе на Мыкуаште.

Обо всем, что вбирает в себя книга, здесь не расскажешь. Книгу надо читать.

Она написана на абхазском языке – чудном абхазском языке, которым обладает, как оказалось, теле- и радиожурналист В.Хашба. Сейчас молодые абхазы так не пишут. Лично я для себя открыла много новых слов и спрашивала у автора, что они, ранее мне не встречавшиеся, означают.

Книга вбирает и творческое наследие Амкуаба, но, конечно, не всё. И автор сожалеет, что нынешнее поколение не знает этого наследия. Для меня было открытием, что герой книги Владимира Хашба – Артем Аджирович Амкуаб – перевел на абхазский язык «Героя нашего времени» Михаила Лермонтова. И я с удовольствием прочитала сейчас этот перевод.

Думаю, что книга об Артеме Амкуаб должна стать подспорьем для студентов отделения журналистики Абхазского госуниверситета при изучении истории абхазских средств массовой информации, тем более, что один из сыновей Артема Аджировича, Гурам, пошел по стопам отца, работал генеральным директором на АГТРК, ныне – заведующий кафедрой журналистики АГУ. Здесь скромность со стороны сына не должна стать преградой – ведь в книге речь как об яркой личности отца-журналиста, так и о времени и людях того времени, о которых нынешнему поколению, тем более избравшему журналистику своей профессией, знать надо.

Артем Аджирович Амкуаб родился весной 1910 года и ушел из жизни в 1983 году. В мае этого года ему исполнилось бы 110 лет. Получилось, что многолетний труд Владимира Хашба, ныне секретаря Союза журналистов Республики Абхазия, пришелся кстати – к юбилею.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 100Выпуск: 3978Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА