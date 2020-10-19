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6G НА ПОДХОДЕ

В новостях часто попадается информация о том, что где-то местные жители сожгли или уничтожили очередную вышку связи 5G. Агрессивное отношение к новому формату связи объясняется элементарной безграмотностью населения и привычкой верить всему, что написано в Интернете.

Но пока адепты принципа «раньше было лучше» борются с ни в чем неповинными вышками системы связи 5G, зловредные ученые уже создали стандарт 6G, введение в эксплуатацию которого предполагается до 2030 года. Если по-простому, то любой последующий формат увеличивает скорость передачи данных. То есть если при нынешних стандартах (4G) скорость варьируется от 30 до 100 Мбит/сек, то сети 6G подразумевают скорость передачи данных от 100 Гбит/с до 1 Тбит/с, то есть до миллиона раз быстрее. Для управления сетями будут использоваться системы искусственного интеллекта.

Номер: 100Выпуск: 3978Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы