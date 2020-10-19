Главная
19.10.2020
На картах Google Earth можно обнаружить много чего интересного: потерпевшую аварию летающую тарелку, снежного человека или следы Атлантиды. Попадаются и более реальные находки, например, затерянные в джунглях древние города, ранее пропавшие без вести самолеты или суда. <p>
На этот раз виртуальные исследователи порадовали нас затерянным у берегов Южного ледяного материка гигантским морским лайнером, наверняка когда-то давным-давно пропавшим в Бермудском треугольнике, а теперь вынырнувшем из небытия на другом конце света. У «лайнера» на карте хорошо видны даже трубы и иллюминаторы, хотя большинство скептиков предполагает, что перед нами все-таки обыкновенный айсберг, правда, необыкновенной формы. <p>
Номер: 100
Выпуск: 3978
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ<p>ПЛЫВЕТ КОРАБЛЬ ПО АНТАРКТИДЕ<p>
На картах Google Earth можно обнаружить много чего интересного: потерпевшую аварию летающую тарелку, снежного человека или следы Атлантиды. Попадаются и более реальные находки, например, затерянные в джунглях древние города, ранее пропавшие без вести самолеты или суда. <p>
На этот раз виртуальные исследователи порадовали нас затерянным у берегов Южного ледяного материка гигантским морским лайнером, наверняка когда-то давным-давно пропавшим в Бермудском треугольнике, а теперь вынырнувшем из небытия на другом конце света. У «лайнера» на карте хорошо видны даже трубы и иллюминаторы, хотя большинство скептиков предполагает, что перед нами все-таки обыкновенный айсберг, правда, необыкновенной формы. <p>
Номер: 100
Выпуск: 3978
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы