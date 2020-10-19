ДИЗАЙНЕР ИЗ АБХАЗИИ ПРЕДСТАВИЛА КОЛЛЕКЦИЮ НА НЕДЕЛЕ МОДЫ В РИМЕ

Altaroma – римская неделя моды, пропагандирующая работы молодых итальянских дизайнеров, создающих неординарные аксессуары и одежду. Все экспонаты, представленные в рамках недели моды, произведены в Италии.

В ней участвовала и дизайнер из Абхазии Магда Каджая, которая представила коллекцию аксессуаров. Об этом Sputnik сообщила сама дизайнер.

По ее словам, коллекция была представлена в рамках площадки для молодых и независимых дизайнеров Showcase.

«Я получила приглашение от самих организаторов, так как мой бренд базируется в Италии. Приятно отметить, что организаторы подчеркнули оригинальность и уникальность моей коллекции», – отметила она.

Магда Каджая окончила отделение интерьерного дизайна Европейского института дизайна IED Milano, проходила стажировку в одной из студий Милана. Интерес к модной индустрии возник у девушки после окончания вуза.

«Во время летних каникул мне в голову пришла идея создать свою линию женских аксессуаров – клатчей. Я сразу начала создавать 3D модели и искать производителей. А дебютную коллекцию я презентовала в рамках парижской недели моды», – рассказала она.

Аксессуары от абхазского дизайнера носят на ковровых дорожках итальянские актрисы, модницы и звезды.

Клатчи красуются на страницах модных журналов VOGUE, L'officiel, Vanity Fair.

Дизайнер отметила, что в планах у нее – создание и выставка новых коллекций, но она не ограничивает свою деятельность аксессуарами. Занимается молодой специалист и дизайном мебели и интерьера.

Номер: 100Выпуск: 3978Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия