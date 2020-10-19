«НОВЫЙ МИР» И ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ

Пандемия коронавируса

Это утро не было похоже на другие, на улице было непривычно шумно, в цветочных магазинах выстроилась длинная очередь, а на дорогу до работы ушло больше времени, нежели в обычные будние дни. Центральные улицы и маленькие улочки Сухума были оживлены школьниками в темно-синих формах и белоснежных сорочках, которые подчеркивали их смуглые от загара лица. В воздухе царил самый настоящий праздник, звонкий детский смех сливался с разговорами соскучившихся друг по другу одноклассников. Вот так незаметно и радостно настало первое сентября – День знаний. Этот праздник был всегда волнительным, шумным, звонким, но в этом году он стал для всех нас еще и долгожданным, поскольку эпидемиологическая ситуация в стране, да и в мире в целом, внесла свои коррективы в виде длительного карантина. О том, что изменилось, чем новый формат обучения будет отличаться от традиционного и какие еще новшества будет «диктовать» нам «новый мир», а также о начале нового учебного года, о сложностях и новых правилах, с которыми столкнулись школьники, их родители и учителя, я расскажу вам в нашем материале.

Чтобы выяснить учебную обстановку в столице Абхазии, мною были выбраны три школы, где я побеседовала с их работниками. Первой посетила сухумскую среднюю школу №2 им. А.С.Пушкина, так как она расположена вблизи редакции газеты «Республика Абхазия». Я зашла в школьный двор и уверенно направилась к центральному входу в поисках кабинета директора. Но у входа меня ждал «тотальный допрос», ведь ныне доступ в школы закрыт даже родителям: кто я, куда иду и зачем. Я дружелюбно представилась, и мне измерили температуру, обработали руки антисептиком. Надев маску, я поднялась на второй этаж в кабинет директора. Но его там не оказалось. К счастью, в коридоре встретила завуча по воспитательной части, преподавателя русского языка и литературы Розу Какалия, которая любезно согласилась ответить на мои вопросы. По словам завуча, учебный год начался хорошо, все ждали его с нетерпением, дети с охотой готовятся к урокам и очень быстро подключились к учебному процессу. Из нового и непривычного для детей – это коррективы, связанные с продолжительностью уроков и перемен. Теперь уроки длятся 35 минут, а перемены – десять минут. За время перемены технический персонал успевает обработать специальными средствами парты, стулья и проветрить помещения. Самая главная и обязательная процедура проводится утром перед занятиями – детям измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком. Несмотря на такие сложности, дети проявляют трудоспособность и гибко подстраиваются под новый график.

Второй в моем списке оказалась сухумская средняя школа №4 им. Д.И.Гулиа. Здесь наблюдалась аналогичная картина, все те же процедуры и правила, как и для всех школ. В ходе беседы с завучем Науром Нармания (и снова я беседую не с директором) мы затронули тему онлайн-образования. По его словам, небольшой опыт в период весеннего карантина дал ясную картину нецелесообразности данного формата. Онлайн-образование он назвал дорогой в никуда, тотальным отсутствием дисциплины и халатным отношением детей к урокам. Ученики идут на разные виды ухищрения по отношению к преподавателям, к урокам не готовятся, соответственно образуются огромные пробелы в знаниях, которые сложно будет наверстать.

О виртуальном обучении я поговорила и с директором Сухумской армянской школы имени Ованеса Туманяна Азой Кеян, которая также не является сторонником дистанционного обучения. По ее словам, фактов «против» больше, чем «за». Проблема заключается и в финансовой составляющей, ведь не каждая семья может себе позволить приобрести несколько компьютеров и обеспечить себе бесперебойный интернет. Есть многодетные семьи, где среди детей – не один школьник, и уроки у них зачастую могут проходить в одно и то же время. Как быть в таком случае? К тому же, педагогический коллектив школ состоит из разных возрастных групп, и почти половина из них – это старшее поколение, которое не умеет обращаться с гаджетами и компьютерами.

К сожалению, наша система образования не готова к такому шагу, и выражение «в ногу со временем» нам пока не подходит. Будет ли все, как прежде, скоро ли минует нас этот вирус, не оставив тяжелого следа в жизни нашей нации и человечества в целом, – вопрос, на который никто не знает ответа.

На сегодняшний день сухумская общеобразовательная школа №1 имени Баграта Шинкуба находится на двухнедельном карантине. Причина – летальный исход педагога школы Людмилы Ануа. Карантин также объявлен и в сухумской средней школе №4, поскольку выявлены учащиеся, заразившиеся коронавирусом, несмотря на все меры предосторожности. Школы с каждым днем пустеют, случаи заболевания коронавирусной инфекцией растут, нам в свою очередь важно не впадать в панику, но и не забывать об элементарных мерах предосторожности. Наша редакция желает всем крепкого здоровья. Берегите себя и соблюдайте правила, которые уготовил нам «новый мир».

Милана ЖИБА

Номер: 100Выпуск: 3978Рубрика: обществоАвтор: Милана ЖИБА