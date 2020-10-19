АИААИРА – 27

Сколько судеб смешались в одну

АДГУР АДЗЫНБА: «КАК Я ПОЗНАКОМИЛСЯ С ДУБОССАРЦАМИ. ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ»

Грязная, унылая осень 1992-го… Нас немного: Рома Квициния и еще два десятка бойцов – лежим на холмике, у самого края Атары Абхазской, буквально напротив тепличного хозяйства. Меня туда Суха Квициния из Лабры привез, где я как раз оказался с группой «Катран». Пишу «оказался», потому что нас, с инженерным образованием, да еще освоивших управление разными ракетами, то и дело перебрасывали с места на место.

На этом холмике уже обосновались местные пацаны, а командиром был у них Рома Квициния (впоследствии погиб, как мне потом рассказали. Единственный сын… Из дома, что стоял почти на линии огня, то и дело появлялась желающая нас накормить его добрейшая матушка).

Никто и не проведал бы о месте нашей дислокации, если бы не неожиданный эпизод. Подъезжают два КамАЗа, на бортах которого по-русски написано: РОТА ВОРОВ. Человек 25–30 выскакивают с мешками, одни лезут на дерево наблюдать, другие хватают двух бычков и бросают в кузов, остальные начинают ломать кукурузу.

У одного парня, как он ни держался, не выдержали нервы: как-никак, это его участок. Дал автоматную очередь по тем, что были на дереве. Ух, какая тут перестрелка началась: всю кукурузу покосили очередями.

Суха – непревзойденный организатор, я каждый раз поражался, как он умело обеспечивал передислокацию в, казалось бы, самых экстремальных ситуациях. Вариантов у нас не было – позиция удобная, с высоты, хоть и небольшой, мы отлично просматривали, откуда двинется враг. А что он двинется и придет уничтожать нас уже утром, мы отлично понимали.

Поскольку сколько нас, врагу неизвестно, силы на нашу позицию будут брошены существенные. И деваться нам некуда. Так что придется держаться, сколько сможем.

И вот только стало светать, выезжают на нас два танка, БМП и выходят они, числом во много раз превышающие нашу группу. Идут, как в американских фильмах, в полной боевой амуниции с автоматами наготове, через равное расстояние друг от друга, – спокойно, уверенно, цинично.

Мы затаились. Каждый понимал, что это не кино и жить нам, в лучшем случае, час. Больше при таком раскладе не продержимся…

Мы ждем, не стреляем, каждый патрон на счету. Так что пусть ближе подойдут.

И вдруг – «Бах»! Откуда ни возьмись, со стороны что-то вылетело с характерным свистом ракеты – и танк загорелся. Мы ничего не поняли. Впрочем, как и вражеская сторона.

Им, видимо, поступила команда «Вперед!», и они ускорили шаг.

Снова характерный звук – что-то пролетело мимо. Проходит еще пара минут – «Бах!» – и загорается БМП.

Несколько секунд – и все враги, что надвигались на нас, как экранные эсэсовцы, залегли. Тут третий танк разворачивается и на полной скорости уходит. «Эсэовцы» повскакивали, и через секунду перед нами было чистое поле. Никого.

«Что же будет дальше?» – спрашивали мы друг друга, переглядываясь.

– А ничего не будет!!! На этот раз – все!

Судя по всему, враги решили, что им приготовили западню. Тем более, что удары наносились не в лоб, а сбоку. А это очень сложно – стрелять сбоку.

Мы продолжали ждать.

Прошло полчаса. И вот, наконец, к нам, уже попрощавшимся с жизнью, на горку поднимаются Бесик Гурджуа и с ним трое незнакомых ребят. За спиной у одного из них ПТУРС. Выпустили они три снаряда и две машины сожгли.

– Бес!!! – не веря собственным глазам, приветствуем их. – Откуда же вас нам Бог послал?

– Бога зовут Мущни Хварцкия! – Бес был счастлив, что удалось нас выручить. – Мущни доложили обстановку, и он отправил нас. Мы поняли, что не поспеваем, и решили долбать сбоку.

Я понимал, как они рисковали: управляемый снаряд ПТУРСа на небольшом расстоянии, с которого им пришлось стрелять, ведет себя непредсказуемо. Сначала он летит свободно, и только потом, определив цель, уже устремляется конкретно на нее.

А Бес, хоть и видит, что мы не можем оправиться от шока, тем не менее решил не закрывать глаза на непорядки на позиции:

– И что это вы тут расселись? Где ваши окопы?

Вот так я и познакомился тут с Андрюшей Бодиновым, Сашей Радченко и местным кындгским парнем Цурцумия с детским прозвищем Суслик. Без преувеличения, эти парни, как я понял впоследствии, – из числа лучших воинов нашей войны.

(Окончание в следующем номере)

Записала Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 100Выпуск: 3978Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА