СОЮЗ, КОТОРЫЙ СОХРАНИТ СТРАНУ

Свободное мнение

В последнее время, как и в начале XIX века, вокруг Абхазии осложняется военно-политическая обстановка. Делаются попытки разжечь этнические конфликты, внедрить агентов влияния и информаторов, используется фактор экстремистского экспорта ислама, подготавливаются новые лидеры, идет информационная поддержка их деятельности. В этом направлении, судя по всему, работают разведслужбы Грузии и опекающих её стран Запада.

Поэтому антироссийская программа на Кавказе (важный узел Абхазия) стала общеевропейской. В этом важная роль отводится завоевательной политике Российского государства, трагическим страницам российско-кавказских взаимоотношений, сложившихся в 19 столетии.

И все же мы, абхазы, должны знать, что если Россия в свое время расширяла свои владения за счет сопредельных народов, в отличие от остальных держав, она отдавала этим своим новоприобретённым больше, чем брала от них. И не потому, что ею двигала некая филантропия или что-то в этом роде.

Выработанные еще с дохристианских времен нравственные нормы не позволяли русскому человеку насиловать чужую совесть и посягать на имущество, ему по праву не принадлежащее. Чаще из коренящегося в нем неистребимого чувства сострадания он готов был снять с себя последнюю рубашку, чем у кого-то её отнять. Поэтому, каким бы ни было победоносным русское оружие, в чисто меркантильном плане Россия всегда оставалась в проигрыше. Побеждённые или же взятые ею под защиту народы в конечном итоге выигрывали, сохраняя в неприкосновенности свой образ жизни и духовные институты. И дальнейшее развитие их, происходившее в общероссийском русле, приводило, как правило, к их становлению и прогрессу. Показательный пример тому – хотя бы Грузия, в продолжение веков презираемая и истребляемая своими соседями. Но впоследствии, воспользовавшись покровительством России, грузины среди народов бывшего СССР достигли не сравнимого с прежним благосостояния. А вот сегодня Грузия воюет с Россией, позабыв о своей недавней исторической участи и о своем спасителе. Кстати, позволю себе также несколько замечаний из области нашей недавней истории. Известно, что Западный Кавказ издавна был заселен народностями единой абхазо-адыгской этнической группы. Большая группа родственных абхазо-адыгских народностей не раз имела исторический шанс стать объединённой великой нацией. Но, к сожалению, консолидации этих народов не случилось, их культурное развитие пошло самобытным, однако не самым успешным путём. Общей трагедией западнокавказских народностей была родовая, внутриплеменная раздробленность и агрессивность, неготовность принять вызовы истории, требовавшие политической консолидации и культурного развития ценой потери родового суверенитета.

Будь тогдашняя элита мудрее и дальновиднее, многочисленные эмиссары из Турции и Европы не смогли бы внушить неискушенным людям фантастическое стремление найти новый рай на земле. Во время исторической встречи с делегацией горцев Причерноморья Александр II сказал об этом достаточно ясно: «Я к вам прибыл не как враг, а как доброжелательный друг. Нам необходимо укрепить наши границы, приобрести море для выхода к другим странам. Мы не можем обойтись без Черного моря. Предлагаю вам дать согласие на прокладку через ваши земли трех дорог к Черному морю... Казна моя выплатит вознаграждение тем аулам, которым придется переселяться с территории, отведенной под эти дороги. Вы должны признать подданство Русского царя, это не лишает вас национальной самобытности: вы будете жить и управляться по своим адатам, никто не будет вмешиваться в ваши внутренние дела. Администрация и суд будут выбираться из ваших выборных людей. Вы много десятков лет воюете храбро, но ваши лучшие люди гибнут, и вам не отстоять самостоятельности потому, что моя армия велика и сильна. Нет никакого разумного основания губить и дальше людей. Если вы прекратите губительную войну, ваш народ сохранится и ему будет легче жить. Русское государство будет вас охранять от врагов и блюсти ваши интересы, залечатся раны, утихнет вражда, и через полвека вы будете жить государственной жизнью и управляться по справедливым законам. Будьте же благоразумными, примиритесь с исторической необходимостью».

Однако эти, вполне разумные, слова слушало лишь с полсотни специально выбранных муллами и наиболее враждебно настроенных делегатов, среди которых не было подлинных лидеров. До народа призыв императора так и не дошел, конфронтация продолжалась. Как на беду, все российские генералы и чиновники, занимавшиеся в то время делами и Кавказа, и Абхазии, оказались некомпетентными и не только не вникали в мотивы беспокойства абхазов, но и были предвзято настроены как в целом к горцам, так и к абхазам в частности. Никаких сведений о разъяснительной работе среди населения в этот период со стороны российского командования нет. Высокомерные чиновники видели в абхазах «туземцев», от которых были рады избавиться. Они же передавали искажённую информацию в канцелярию царя.

Абхазы, взбудораженные непонятными слухами о грозящей бедами пропаганде засланных провокаторов, безразличием своих князей, готовились с оружием в руках отстоять свои права. Обе стороны стремились к конфликту.

Царское правительство начало операцию переселения участвовавших в сопротивлении жителей горных селений на равнины, а при малейших признаках отказа – принудительную депортацию в Турцию. Эта была непростительная ошибка императора Александра II, перечеркнувшая все его прогрессивные начинания.

Исторический шанс создания крупной государствообразующей нации на основе абхазо-адыгских народностей на всём Черноморском побережье Кавказа объективно был упущен.

В начале XIX века Абхазия в целях защиты от османов вошла как протекторат в Российскую империю с сохранением своей государственности.

Надо отметить, что Кавказ и его Черноморское побережье до сих пор остаются ареной жестокого противостояния государств, наций и даже цивилизаций, заинтересованных в этом стратегическом регионе.

Так, 14 августа 1992 года Грузия напала на Абхазию. Ценой огромных потерь абхазы победили в этой войне. В настоящее время историческую миссию и ответственность за мирное развитие Абхазии приняла на себя Россия. А 26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и призвала другие государства последовать её примеру. Подписав множество различных межгосударственных документов, обеспечив нам государственную и военную поддержку, создала все условия для мирного развития страны. Эти тесные отношения, как нам виделось, предполагали развитие национальной экономики, рекреационного комплекса – курортов, субтропического агрохозяйства и развитие государственных институтов. Однако в последние годы общество, испытывавшее ранее уверенность в собственных силах и радость от собственных достижений, стало терять надежду на то, что провозглашённые идеалы могут достичь намеченного, что будет построено самодостаточное правовое и суверенное государство.

Теперь зададимся вопросом: откуда явились эти самые предпосылки неудач последних лет и стагнации политических и экономических процессов? Одна из причин того, полагаю, что неподдельный энтузиазм людей был прерван неисполнением законов, причем сверху донизу. К тому же народ стал терять веру в перспективу. Только вера, как известно, даёт силу сохранять и развивать полноценную государственность. Прежде чем двигаться вперед, общество должно было осознать, на какой стадии исторического пути оно находится, каковы проблемы и ориентиры движения, принципы, способные стать основанием для конструктивной схемы развития, и все это должно соответствовать как общемировым тенденциям, так и особенностям нашего собственного развития и нашей абхазской истории.

Вместо этого мечты и вера народа постепенно растаптываются, в цветах надежды стали тушить окурки бандиты и уголовники разных мастей. Лидеры Абхазии своей пассивностью также уступают позиции страны. И как результат – в обществе царит полный раздрай и самоедство.

Общеизвестно: новые времена рождают новых героев. А уж при таких, на мой взгляд, отрицательных изменениях, которые происходят в стране, когда уходят с арены люди, составлявшие его славу, честь, интеллект, духовность и нравственную основу, освободившееся пространство заполняют «новые абхазские граждане», в том числе и наверху, отличающиеся плакатной «жизнерадостностью» и иммунитетом к нравственным потребностям и самоограничениям. Они «наивно» считают, что всех ждет счастливое будущее и в том случае, когда можно ничего не предпринимать для дальнейшего становления и развития страны и народа. В этих условиях, уверен, настало время (которое можем и упустить), когда необходимо переосмыслить жизнь и принять очень важное и нужное для нашего народа решение. Убежден, что остались еще патриоты Абхазии, которые должны задуматься, как жить дальше, как строить свое государство, с кем строить и как его сохранить для потомков. Необходимо, на мой взгляд, искать пути более тесного сотрудничества с Россией. Считаю весьма опасными и разрушительными для Абхазии в перспективе затаенные наметки определенных кругов в обществе, в том числе и в руководстве, о возможном политическом и экономическом сотрудничестве с враждебно настроенным соседом – Грузией. Такие личности, представлявшие судьбу Абхазии только в лоне Грузии, были всегда – со времени недоброй памяти грузинских меньшевиков, захвативших Абхазию в 1918 – 1921 годах. Не перевелись они и позже: в период грузино-абхазской войны и в нашу пору. С изменением политической ситуации вокруг Абхазии такие силы могут нанести народу и государственности Абхазии непоправимый ущерб. Об этом абхазскому обществу не раз напоминал в своих публичных выступлениях основатель нашего государства, Первый Президент РА В.Г. Ардзинба. Из этого необходимо, разумеется, делать соответствующие выводы.

Вот и я, проработавший с великим Владиславом десять лет в качестве Вице-президента страны, в последние годы прихожу к выводу, что для сохранения страны и абхазской нации элите Абхазии совместно со своим народом необходимо принять судьбоносное решение и, не теряя своего суверенитета, готовиться к вхождению в уже существующее союзное государство России и Белоруссии. Особенно сегодня для сохранения абхазского этноса важнейшей задачей является сплочение всех сил государственников – от представителей исполнительной и законодательной власти до других сил в единый лагерь государственно-патриотической ориентации. Мы все вместе должны прийти к этому историческому решению, иначе мы все будем причастны к процессам дальнейшего разрушения нации и Абхазского государства. И будущие поколения никогда нам этого не простят. С уважением,

Валерий АРШБА, Вице-президент Республики Абхазия в 1995 – 2005 гг.

Номер: 100Выпуск: 3978Рубрика: политикаАвтор: Валерий АРШБА, Вице-президент Республики Абхазия в 1995 – 2005 гг.