ЧЕТЫРЕ ШАГА ОТ НАРУШИТЕЛЯ ЗАКОНА ДО ЧЕСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Как в Министерстве экономики помогут «майнерам» легализоваться?

12 октября вице-премьер, министр экономики РА Кристина Озган подписала приказ, утверждающий Положение о формировании и ведении Реестра электроустановок (вычислительных машин, вычислительного оборудования), предназначенных для деятельности по добыче криптовалют. Также утверждены формы Реестра и заявления о включении в Реестр.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров РА о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют и приказом Министерства экономики РА лицам, занимающимся данным видом деятельности, следует:

1. Приобрести статус предпринимателя, зарегистрировавшись в установленном законодательством РА порядке в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

2. Встать на учет в налоговом органе, быть зарегистрированным в органе статистики и государственных внебюджетных фондах.

3. В срок не позднее 7 ноября получить в Министерстве экономики выписку, подтверждающую факт внесения сведений в Реестр.

4. В срок не позднее 21 ноября подать заявление в РУП «Черноморэнерго» о присоединении к электросетям и получить технические условия.

Важно: подключиться к энергосистеме РА необходимо, обратившись в производственно-технический отдел РУП «Черноморэнерго» (г. Сухум, ул. Гумистинская, 1, 3-й этаж). Выписка из Реестра электроустановок – обязательное условие для получения у Единого оператора передающих и распределительных сетей Технических условий на подключение. Потребители, уклоняющиеся от процедуры легализации, будут отключены Единым оператором в рамках рейдовых мероприятий.

Для включения в Реестр электроустановок заявителю необходимо представить в Министерство экономики следующие документы:

• паспорт заявителя (доверенность, в случае если обращается представитель заявителя);

• свидетельство о государственной регистрации юридического лица (или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя);

• свидетельство о постановке на налоговый учет;

• Устав (для юридических лиц);

• заявление по форме, утвержденной Министерством экономики (форму можно скачать на сайте Министерства);

• данные об электроустановках (наименование производителя и модели, количество единиц, потребляемая мощность каждой единицы).

С целью поддержки граждан в Министерстве экономики начнет работать «горячая линия».

Сотрудники Министерства проконсультируют по вопросам государственной регистрации, постановки на учет в налоговых органах. В рамках работы «горячей линии» предпринимателям также помогут с оформлением деятельности по добыче криптовалют, заполнить заявление о включении в Реестр электроустановок.

Обратиться за консультацией можно в любой удобной форме: по телефону горячей линии +7(940)754-33-33; или по электронной почте - hotline@mineconom-ra.org

Номер: 100Выпуск: 3978Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс