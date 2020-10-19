СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

От имени Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации, от себя лично приношу искренние соболезнования в связи с безвременной кончиной Тараса Мироновича Шамба.

Печальное известие об уходе из жизни Тараса Мироновича восприняли с глубокой скорбью не только в Республике Абхазия, но и далеко за её пределами.

Тарас Миронович Шамба – выдающийся абхазский и российский общественно-политический деятель, ученый, доктор юридических наук, почётный адвокат Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» I степени за значительный вклад в развитие Абхазской государственности. Тарас Миронович стоял у истоков образования и долгие годы был Президентом Всемирного абхазо-абазинского конгресса, одним из основателей и главой Московской абхазской диаспоры, приложил огромные усилия для развития и укрепления связей между абхазскими диаспорами, проживающими в разных странах.

Активная профессиональная и общественная деятельность Тараса Мироновича Шамба всегда была примером истинного патриотизма и искренней преданности своему делу и своей Родине.

Уход Тараса Мироновича Шамба – это невосполнимая утрата для всего абхазского народа.

Примите искренние соболезнования и слова поддержки. Скорбим вместе с вами.

Игорь АХБА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Российской Федерации

Номер: 100Выпуск: 3978Рубрика: политикаАвтор: Игорь АХБА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Российской Федерации