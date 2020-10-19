РОССИЙСКАЯ ПОМОЩЬ АБХАЗИИ

Колонна мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа из Ставропольского края прибыла в Абхазию для увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в Республике Абхазия.

Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя совершили марш своим ходом на штатной технике из города Будённовска (Ставропольский край), преодолев расстояние около 800 километров. В составе мобильного медицинского подразделения 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест будет в кратчайшие сроки развернут в г. Сухуме, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи населению Республики Абхазия.

12 октября Минобороны РА обратилось к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой развернуть в Абхазии мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Госпиталь будет развернут в Сухуме на территории пансионата «Айтар». Российские военнослужащие также будут размещены в одном из корпусов «Айтара». Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

Номер: 100Выпуск: 3978Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс