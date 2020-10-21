В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

1. В соответствии со ст. 22 Закона Республики Абхазия от 2 ноября 2005 года № 1165-c-XIV «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о предстоящем исключении следующих недействующих юридических лиц:

1. ООО «Русь – 2008» – ОГРН 108РА001020

2. ООО «Очамчыра – 2015» – ОГРН 115РА000853

3. ООО СП «Кодор групп» – ОГРН 109РА000867

4. ООО «Партнер плюс» – ОГРН 110РА000364

5. ООО «Абхазия-Эрго-Люкс» – ОГРН 109РА000419

6. СП ООО «АБРОСС» – ОГРН 106РА000226

7. ООО «Агапи» – ОГРН 110РА000486

8. ООО «Апсны-Нева Строй Торг Сервис» – ОГРН 110РА000144

9. ООО СП «Амистад» – ОГРН 111РА000044

10. ООО СП «Абхазснаб» – ОГРН 111РА000600

11. ООО «АБВ – групп» – ОГРН 112РА000544

12. ООО «АбхазПроектСтройСервис» – ОГРН 113РА000226

13. ООО «Авто Транс Моторе» – ОГРН 113РА000399

14. ООО «Пегас-2017» – ОГРН 117РА000540

15. ООО «Вертикаль 2018» – ОГРН 118РА000349

16. ООО «Ататын №1» – ОГРН 114РА000062

17. ООО «Абаза-проект» – ОГРН 112РА000557

18. ООО «Армада» – ОГРН 119РА000015

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Срок направления заявлений недействующими юридическими лицами, кредиторами и иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц, – 3 месяца со дня опубликования данного сообщения. Заявления направляются в Министерство юстиции Республики Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Званба, 9.

Номер: 101Выпуск: 3979Рубрика: обществоАвтор: Министерство юстиции РА