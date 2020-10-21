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В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
1. В соответствии со ст. 22 Закона Республики Абхазия от 2 ноября 2005 года № 1165-c-XIV «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о предстоящем исключении следующих недействующих юридических лиц:
1. ООО «Русь – 2008» – ОГРН 108РА001020
2. ООО «Очамчыра – 2015» – ОГРН 115РА000853
3. ООО СП «Кодор групп» – ОГРН 109РА000867
4. ООО «Партнер плюс» – ОГРН 110РА000364
5. ООО «Абхазия-Эрго-Люкс» – ОГРН 109РА000419
6. СП ООО «АБРОСС» – ОГРН 106РА000226
7. ООО «Агапи» – ОГРН 110РА000486
8. ООО «Апсны-Нева Строй Торг Сервис» – ОГРН 110РА000144
9. ООО СП «Амистад» – ОГРН 111РА000044
10. ООО СП «Абхазснаб» – ОГРН 111РА000600
11. ООО «АБВ – групп» – ОГРН 112РА000544
12. ООО «АбхазПроектСтройСервис» – ОГРН 113РА000226
13. ООО «Авто Транс Моторе» – ОГРН 113РА000399
14. ООО «Пегас-2017» – ОГРН 117РА000540
15. ООО «Вертикаль 2018» – ОГРН 118РА000349
16. ООО «Ататын №1» – ОГРН 114РА000062
17. ООО «Абаза-проект» – ОГРН 112РА000557
18. ООО «Армада» – ОГРН 119РА000015
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Срок направления заявлений недействующими юридическими лицами, кредиторами и иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц, – 3 месяца со дня опубликования данного сообщения. Заявления направляются в Министерство юстиции Республики Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Званба, 9.
Номер: 101
Выпуск: 3979
Рубрика: общество
Автор: Министерство юстиции РА