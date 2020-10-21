СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» выражает сочувствие коллеге Артавазду Сарецяну, Гоарик Тепулян – Сарецян и их семье по случаю смерти

Асмик Андраниковны АВЕТИСЯН – ТЕПУЛЯН

Похороны состоятся 23 октября в Сухуме по улице Братьев Зантария, III тупик, дом 9. Вынос в 14.00.

Номер: 101Выпуск: 3979Рубрика: обществоАвтор: Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия»