Главная
21.10.2020
Номер: 101
Выпуск: 3979
Рубрика: общество
Автор: Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия»
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» выражает сочувствие коллеге Артавазду Сарецяну, Гоарик Тепулян – Сарецян и их семье по случаю смерти
Асмик Андраниковны АВЕТИСЯН – ТЕПУЛЯН
Похороны состоятся 23 октября в Сухуме по улице Братьев Зантария, III тупик, дом 9. Вынос в 14.00.
Номер: 101
Выпуск: 3979
Рубрика: общество
Автор: Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия»