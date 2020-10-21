НАШ СУХУМ

ОН БЫЛ ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ВСЕГДА

Это – отрезок берега Сухума XIX века. Видно, что он изрезан морскими волнами, которые возникают у нас при любой плохой погоде, особенно когда дуют ветра со специфическими названиями «потиец», «батумский», «новороссиец».

На таком изломанном природой берегу никто никогда не ловил рыбу на удочку. Рыба продавалась клиентам с лодок, когда ее «добывали» непосредственно в «глубине моря».

На переднем плане видна избушка, типичная для местного рыбака или целой артели (компании). Рыбы было много и разнообразной. Ее в первую очередь предлагали купцам, банкирам, управляющим ресторанами – гражданам России, Турции, которые в то время открывали свои филиалы, компании в Сухуме, строили для себя жилые дома с особой архитектурой и эстетикой. Многие такие сооружения являются сегодня жемчужинами так называемого старого Сухума.

Сухумский берег в те времена не был местом для прогулок, тем более, что за турецкой крепостью, в сторону Маяка, были болотистые места. На берегу сушили рыбацкие сети, коптили, вялили рыбу, латали паруса, варили смолу для лодок и т.д. В воздухе практически всегда стоял запах прибрежных водорослей.

Рыбаки и матросы, которые приходили в Сухум, люди бывалые. Укусы комаров или специфический воздух для них были делом обыкновенным. Другие же горожане совершали прогулки в глубине города (где сейчас площадь Свободы, верхняя часть ул. Леона, Ботанический сад, музыкальное училище, Обезьяний питомник, станция Гума), где воздух был намного суше и приятнее, чем у моря с комарами и лягушками.

Кстати, немаловажно, что воздух из-за природной розы ветров на протяжении всей современной Сухумской набережной везде разный. Очень дует в районах устья р.Беслетки и здания «Сухумприбора». Самый комфортный микроклимат в районе старой крепости, морпорта, гостиницы «Абхазия» и знаменитой Брехаловки.

Там всегда были турецкие и армянские кофейни, духаны. Сейчас там кафе и рестораны. Здесь всегда морской воздух смешивается с тонким ароматом кофе, вина и вкусной пищи. Этот воздушный настой нередко смешивается с прогорклым запахом жареного масла, которое в целях экономии отдельные повара используют по несколько раз.

На заднем плане фото видна Сухумская гора. Она была «лысая». Кроме редких кустов и обильной травы, там ничего не росло. Горожане, имевшие живность, выгоняли ее туда на выпас.

Сегодня, когда мы смотрим на убранство Сухумской горы, должны знать, что в свое время горожане создали эту красоту своими руками. В данный момент эта визитная карточка столицы заброшена и разрушается. Есть надежда, что Сухумская гора возродится и станет популярным местом для отдыха сухумчан и гостей города. Как и набережная, которая с каждым днем становится все привлекательней для променада и встреч.

Хочется выразить за это благодарность Администрации г.Сухума и еще за то, что убрали не вписывающиеся в набережную две вещи – Yes Sukum и рекламный электронный экран у входа на главный причал.

Горожане также надеются, что на площади им. С.Багапш будет сделан не просто фонтан, а сооружение соответствующее марке нашей столицы и дизайну.

Если откроется спецрасчет, чтобы фонтан получился на славу, то горожане свою лепту внесут обязательно.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 101Выпуск: 3979Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА