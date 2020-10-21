АИААИРА – 27

Сколько судеб смешались в одну

АДГУР АДЗЫНБА: «КАК Я ПОЗНАКОМИЛСЯ С ДУБОССАРЦАМИ. ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ»

(Окончание. Начало в № 100)

Позже я узнал, что Андрей Бодинов (Снайпер) с 16 лет воевал в Дубоссарах, а к нам приехал в 17. Мне он в тот день сказал, что ему исполнилось 18, но теперь понимаю, слукавил…

Удивительно, но именно там, на холме, посреди кукурузного поля на окраине Кындыга мне суждено было узнать, что вместе с нами в отряде Мушни Хварцкия воюют добровольцы, прошедшие военную кампанию в Приднестровье. Кто-то из них уже успел повоевать и на Балканах, вот как Андрей. В отряде Мушни Хварцкия было два опытных, прошедших уже не одну военную кампанию спецназовца, боец рижского ОМОНА – всего двадцать шесть человек. И мы непременно расскажем вам о каждом.

Только на днях я узнал, что всех их в Абхазию «пригласила» – если это слово вообще уместно, когда речь идет о кровавой бойне, о войне, скромная белокурая женщина, ленинградка Нина Полякова, археолог, с тихим нежным голосом и невероятной силой духа – жена Мушни Хварцкия, и соратница (так она сама себя называет) – от слова «рать» – каждого из нас, скромных парней, посчитавших, что встать на защиту Родины, и его личное дело.

В августе мы с Сашей Радченко встретились в Гудауте во время перемирия. В то время я только приходил в себя после ранения и был рад увидеть человека, который спас мне жизнь.

– Что же эти ваши правители! – без предисловий встретил меня Саша. – Мы столько ребят положили, а они о мире с этими б…..ми договариваются!

У меня на миг перехватило дыхание. Как сказать все, что хочу сказать!!!

– Нам с тобой еще предстоит встретиться в боях за освобождение нашей столицы!!! А это – всего лишь … политика, – дипломатично ответил я.

– А где Андрюша? – с замиранием сердца поинтересовался я. Был готов ко всему.

– Да пока перемирие, он к «югам» (в Югославию. – Ю. С.) подался. Выживет – вернется.

Отлежав в госпитале после ранения в Югославии восемь месяцев, Андрей Бодинов вернулся в Абхазию, и в самое тяжелое для нас послевоенное время служил в спецроте МВД.

Спустя годы после войны, когда интернет открыл перед нами возможности находить людей на другом краю света, я нашел Андрюшу Бодинова, и мы с ним наладили переписку. Он свою жизнь так и связал со службой, сегодня работает инструктором в одном из подразделений специальных служб, готовит молодых солдат. Его «ученикам» повезло с инструктором, что только Андрей не знает, не умеет в военном деле!

А улыбка – все такая же – совершенно безмятежная. Как эта его приветливая улыбка помогала нам осенью 1992 года, – и не передать.

Как я узнал, Саша Радченко вернулся в Петербург, но жизнь его, как и у многих прошедших войну людей, складывалась непросто. Пока мне не удалось наладить с ним связь, но верю, что он жив и мы еще встретимся. Указом Президента Республики Абхазия № 83 от 26.09.96 г. Александр Радченко награжден медалью «За Отвагу».

Среди людей, которых я буду считать своими братьями, был и Пашка Семенов – из числа тех же дубоссарцев. Вместе с двумя другими тяжелораненными бойцами, среди которых был и мой двоюродный брат, я по поручению Мушни обеспечивал их доставку на вертолете с Восточного фронта в Гудаутский госпиталь. Едва придя в себя, Пашка стал просить меня принести ему в госпиталь баян.

Я обещал, при этом с ужасом размышляя, как мне баян от аккордеона отличить. Баяна мне найти не удалось, но тут выручила бабушка – моя бабуля. Она отдала мне свою любимую гитару – в бархатном чехле, украшенном красивым бантом. Вот в таком виде я и вручил эту гитару Пашке.

Только после войны я узнал, что Пашка геройски погиб в Мартовском наступлении. Почти у каждого из дубоссарцев было второе имя – для безопасности. Не просто в то время было и нам, и добровольцам, воевавшим на нашей стороне. В России 90-х годов люди, участвовавшие в нашей войне, подвергались преследованиям.

К сожалению, из числа воевавших с нами дубоссарцев отмечены единицы, а ведь большинство из них были воинами с очень хорошей подготовкой и очень много сделали для нашей Победы. И они приехали воевать рядом с нами, помогать нам добровольно. Каждый из них воевал за нашу свободу и независимость не ради славы, а ради нас. Вечная им СЛАВА!!!

Записала Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 101Выпуск: 3979Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА