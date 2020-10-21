ВАРВАРСТВО

Война 1992-1993 гг.

22 октября 1992 года, в 4 часа дня, в Сухуме грузинскими оккупантами дотла был сожжен Абхазский институт языка, литературы и истории имени Д.И. Гулиа (ныне АбИГИ). В этот же день был сожжен и Абхазский государственный архив.

Об этом варварском акте культурного геноцида, который был совершен без военной необходимости, написано и рассказано немало. Но – это факт, о котором невозможно забыть и о котором нужно говорить на государственном и международном уровнях. Виновные должны понести наказание.

Вскоре после поджога, 26 ноября 1992 года, в ЮНЕСКО обратились представители абхазской интеллигенции, писавшие: «Варварское уничтожение святых очагов национальной культуры Абхазии – это, пожалуй, самая трагическая и непоправимая потеря, понесенная нами в жестокой схватке с оккупантами. Канули в небытие бесценные реликвии нашей многовековой истории, уничтожены уникальные ценности,архивные и книжные фонды для того, чтобы духовно, этнически обезличить абхазский народ, лишить его своей истории, этнокультурной самобытности и самосознания».

Наверное, более чем кто-либо потерю огромного научного наследия ощущают абхазские ученые. Скончавшийся, увы, вскоре после войны видный абхазский этнолог, фольклорист, историк Шалва Денисович Инал-ипа, как рассказывали свидетели, плакал, когда ему не разрешили взять свои рукописи из горевшего здания института, к которому он, уже старый и очень слабый, пришел, услышав о поджоге. По словам директора АбИГИ, кандидата филологических наук Арды Ашуба, у Шалвы Инал-ипа был подготовлен к изданию научный труд (до 100 печатных листов), рукопись погибла при поджоге института. Были готовы к изданию труды известного абхазского фольклориста Сергея Ладовича Зухба, других ученых. Все они утеряны безвозвратно. Личные архивы и рукописи научных работ сотрудников хранились в здании института. Сгорели не только они, в огне погибли даже опись документов, библиотечные карточки. Безвозвратно утеряны уникальные собрания фольклорного, этнографического, языкового материалов. До начала войны, в 1986-1987 гг., успели выйти в свет два тома «Словаря абхазского языка» (составители Шакрыл, Конджария, Чкадуа). А после окончания войны удалось издать чудом сохранившийся в рукописи словарь бзыбского диалекта абхазского языка, составленный Константином Шакрыл. К изданию его подготовили Василий Авидзба и Леонид Саманба.

Сгорел уникальный архив кавказоведа, археолога, историка Юрия Воронова, а также материалы, предназначавшиеся для экспозиции в строящемся тогда Цебельдинском музее, архивы Николая Шенкао, Владимира Цвинария, Олега Бгажба.

Погибла в огне научная библиотека института с уникальными изданиями XVII – XVIII веков. Словом, мы потеряли то, что никогда не восстановить. Считаем, говорили мне в АбИГИ Арда Ашуба и его заместитель Аслан Авидзба, что грузины прежде чем сжечь очаг нашей истории и культуры, вынесли всё, что их интересовало. Ведь перед этим они взламывали двери и сейфы, имели свободный доступ ко всему. Это действительно акт культурного геноцида, нацеленный на лишение нас исторической памяти. Да, мы помним и о закрытии абхазских школ, о запрещении абхазского языка, но мы смогли постепенно все восстановить, возродиться, и в этом Грузия, привыкшая обогащать свою культуру за наш счет и за счет других народов, увидела для себя опасность. И решила, пойдя на нас войной, убивая наших сыновей и дочерей, нанести и другой ощутимый удар – сжечь институты, архивы, библиотеки, другие очаги культуры, осквернить памятники. Варвары надеялись на победу в войне, на то, что после войны среди нас не найдется патриотов. Да, они нанесли удар, но не смогли нас победить. И наша память жива.

И сегодня мы должны сделать так, чтобы акт культурного геноцида абхазского народа, организованного грузинскими оккупантами, получил должную оценку. Этот вопрос должен звучать на Женевских встречах, это важный гуманитарный вопрос, это преступление против человечества, не имеющее срока давности. Нужно возбудить уголовное дело по отношению к тем, кто его организовал, и этим создать прецедент. Тем более что известны и исполнители поджогов, и их организаторы.

К сожалению, у нас в институте сегодня имеются многие проблемы. Недостаточно выделяется средств на проведение фольклорных, этнографических экспедиций, археологических раскопок, воспитание молодых кадров.

Институт был сожжен через 67 лет после его создания. В этом году ему исполнилось 95 лет. Директор АбИГИ Арда Ашуба отметил, что планировалось широко отметить юбилей института, но помешала пандемия. Однако жизнь продолжается. Не за горами и столетие. Хотим надеяться, сказал А.Ашуба, что к этой дате многие наши проблемы – и внутренние, и международно-правовые – будут решены. И в этом рассчитываем на поддержку руководства страны. Ведь по тому, насколько в государстве заботятся о науке и ученых, насколько поднимают их имидж, настолько определяется имидж и самого государства в целом.

Записала Заира ЦВИЖБА

Номер: 101Выпуск: 3979Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА